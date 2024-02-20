Матвиенко - в 17 лет, Павлик - в 18. Украинские звезды, рано ставшие родителями

В современном мире многие знаменитости откладывают решение заводить детей в сторону ради карьеры, которая становится для них приоритетной. Однако есть те, кто, несмотря на молодой возраст, решился на опыт родительства.

РБК-Украина (проект Styler) решило вспомнить имена украинских известных личностей, у кого родился первенец в юном возрасте. А кто-то из них даже не достиг совершеннолетия.

Тоня Матвиенко - 17 лет

Дочь народной артистки Украины Нины Матвиенко, Тоня, впервые познала радость материнства в возрасте 17 лет.

Певица забеременела в 16 лет от своего 23-летнего возлюбленного. Она решила сообщить эту новость маме только спустя два месяца.

И если все вокруг начали осуждать ее, то Нина Митрофановна была очень рада пополнению в семье.

Нина Матвиенко с дочерью Ульяной (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Со временем будущая звезда вышла замуж за своего избранника, однако через 10 лет их брак закончился разводом.

Ее дочь Ульяна и Тоня выглядят как подружки. В настоящее время исполнительница состоит в браке с певцом Арсеном Мирзояном.

В 35 лет Матвиенко родила второго ребенка - дочь Нину.

Тоня Матвиенко с детьми (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Виктор Павлик - 18 лет

Певец является многодетным отцом. В апреле 1984 года у него родился сын Александр от первой жены Лидии, когда ему было всего 18 лет.

Первенец пошел по стопам отца, участвовал в талант-шоу и также стал артистом. Сейчас он женат и воспитывает сына.

Виктор Павлик с сыном Александром (фото: instagram.com/viktorpavlik)

В 1987 году у Виктора появилась вторая дочь, Кристина, от его жены Светланы.

Виктор Павлик с дочерью (фото: instagram.com/viktorpavlik)

От третьей жены, танцовщицы Лоры Созаевой, у Павлика родился сын Павел, умерший на 22-м году жизни после длительной борьбы с раком.

Виктор Павлик с сыном Павлом (фото: instagram.com/viktorpavlik)

В 2022-м Павлик стал отцом снова. Его четвертая жена, концертный директор Екатерина Репяхова, подарила ему сына Михаила.

Виктор с женой Екатериной и сыном (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Екатерина Осадчая - 19 лет

Телеведущая Впервые родила первенца в 19 лет. Отец Ильи - бывший муж Екатерины, депутат Олег Полищук.

Сейчас молодой человек учится в США.

Катя Осадчая с сыном Ильей (фото:instagram.com/kosadcha)

В 2017 году ведущая программы "Светская жизнь" вышла замуж за своего коллегу, продюсера и шоумена Юрия Горбунова.

В том же году 18 февраля у них родился общий сын Иван, а 19 августа 2021 - еще один мальчик, которого назвали Данилом.

Катя Осадчая с детьми (фото: instagram.com/kosadcha)

Роман Сасанчин - 19 лет

Победитель "Голоса діти" и "Голоса країни" стал отцом в 19 лет. 30 декабря 2022 года его жена Иванна родила ему дочь по имени Элизабет.

Исполнитель признался, что никогда не ожидал стать отцом в столь юном возрасте.

Роман и его избранница познакомились в 2020-м через общих друзей и уже через несколько месяцев начали жить вместе в квартире, которую Роман выиграл в шоу "Голос країни".

В декабре 2022 пара официально стала мужем и женой.

Роман Сасанчин с супругой и дочерью (фото: instagram.com/sasanchyn_official)

Оля Полякова - 21 год

Артистка стала мамой тоже в молодом возрасте. В свои 21 она родила дочь Машу, а затем, в 2011 году, в возрасте 27 лет, стала мамой во второй раз, когда родила дочь Алису.

Оля Полякова с дочерьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)