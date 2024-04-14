ua en ru
Вс, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не прошло и года: 5 украинских звездных пар, которые развелись вскоре после свадьбы

Воскресенье 14 апреля 2024 17:00
UA EN RU
Не прошло и года: 5 украинских звездных пар, которые развелись вскоре после свадьбы Самые короткие браки украинских звезд (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Иногда знаменитости так спешат создать семью, что могут ошибиться в выборе партнера. Это часто приводит к быстрым разводам, скандалам и громким заголовкам в прессе.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых коротких браках украинских знаменитостей.

При написании материала использовались следующие источники: Википедия, Instagram Тараса Цымбалюка и Тины Антоненко, Алины Гросу, Владимира Остапчука, Мурата Налкакиогнлу.

Тарас Цымбалюк и Тиня Антоненко

Актер был женат дважды, но оба его брака не продлились долго. Первая жена Тараса, Ангелина, была его однокурсницей.

После двух лет отношений они поженились, но через полтора года Цимбалюк понял, что Ангелина не та самая. В итоге, артист решил развестись.

Второй женой актера стала визажистка Тина Антоненко. Они поженились в июле 2021 года в Карпатах. Однако спустя год Тарас и Тина объявили о своем решении разойтись.

Как отметил Цимбалюк, они не смогли решить проблемы, возникавшие в их отношениях, и были слишком разными. В конце концов, артист принял решение о разводе.

Не прошло и года: 5 украинских звездных пар, которые развелись вскоре после свадьбы

Не прошло и года: 5 украинских звездных пар, которые развелись вскоре после свадьбы

Тарас Цымбалюк и Тиня Антоненко (фото: instagram.com/tina_antonenko)

Алина Гросу и Александр Комков

Певица Алина Гросу вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова в июне 2018 года.

Однако уже через полгода после свадьбы пара объявила о разводе. Звезда отмечала, что Александр не был готов к семейной жизни. Кроме того, певица отмечала, что у них возникали проблемы из-за финансов, поскольку артистка, по ее словам, зарабатывала больше своего мужа.

Не прошло и года: 5 украинских звездных пар, которые развелись вскоре после свадьбы

Алина Гросу и Александр Комков (фото: instagram.com/alina_grosu)

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Первый брак телеведущего длился 12 лет. После развода с первой женой в октябре 2020 года, шоумен женился на нотариусе Кристине Горняк. Их союз продержался почти два года, после чего они развелись.

Причины этого решения пока остаются неизвестными. Однако Остапчук долго не оставался одиноким: вскоре после разрыва он закрутил новый роман и в третий раз женился.

Не прошло и года: 5 украинских звездных пар, которые развелись вскоре после свадьбы

Владимир Остапчук и Кристина Горняк (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Анна Тринчер и Александр Волошин

В сентябре 2022 года эта пара сыграла свадьбу. Уже летом 2023-го года певица и бизнесмен сообщили о кризисе в их отношениях и даже обращались к семейному психотерапевту.

Однако в ноябре того же года блогеры подтвердили объявили о разводе. Александр признался, что его чувства к Анне стали слабее по сравнению с тем, что было раньше.

Не прошло и года: 5 украинских звездных пар, которые развелись вскоре после свадьбы

Не прошло и года: 5 украинских звездных пар, которые развелись вскоре после свадьбы

Анна Тринчер и Александр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Мурат Налкакиоглу и Лилия

В июне прошлого года в Киеве турецкий бизнесмен устроил роскошную свадьбу с визажисткой по имени Лилия. Однако всего через четыре месяца появились слухи о проблемах в их браке и даже о возможном разводе.

В начале 2024-го Мурат официально подтвердил разрыв отношений с Лилией и представил свою новую избранницу, которой он признался в большой любви.

Не прошло и года: 5 украинских звездных пар, которые развелись вскоре после свадьбы

Не прошло и года: 5 украинских звездных пар, которые развелись вскоре после свадьбы

Мурат Налкакиоглу и Лилия (фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___​​​​​)

Недавно мы рассказывали о 5 украинских звездных парах с разницей в возрасте 15 и более лет.

Также мы писали о звездах, которые были в браке три или более раза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Остапчук Алина Гросу Анна Тринчер Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Россияне готовят новую провокацию на Запорожской АЭС, - Генштаб
Россияне готовят новую провокацию на Запорожской АЭС, - Генштаб