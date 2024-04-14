Не прошло и года: 5 украинских звездных пар, которые развелись вскоре после свадьбы

Иногда знаменитости так спешат создать семью, что могут ошибиться в выборе партнера. Это часто приводит к быстрым разводам, скандалам и громким заголовкам в прессе.

Тарас Цымбалюк и Тиня Антоненко

Актер был женат дважды, но оба его брака не продлились долго. Первая жена Тараса, Ангелина, была его однокурсницей.

После двух лет отношений они поженились, но через полтора года Цимбалюк понял, что Ангелина не та самая. В итоге, артист решил развестись.

Второй женой актера стала визажистка Тина Антоненко. Они поженились в июле 2021 года в Карпатах. Однако спустя год Тарас и Тина объявили о своем решении разойтись.

Как отметил Цимбалюк, они не смогли решить проблемы, возникавшие в их отношениях, и были слишком разными. В конце концов, артист принял решение о разводе.

Тарас Цымбалюк и Тиня Антоненко (фото: instagram.com/tina_antonenko)

Алина Гросу и Александр Комков

Певица Алина Гросу вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова в июне 2018 года.

Однако уже через полгода после свадьбы пара объявила о разводе. Звезда отмечала, что Александр не был готов к семейной жизни. Кроме того, певица отмечала, что у них возникали проблемы из-за финансов, поскольку артистка, по ее словам, зарабатывала больше своего мужа.

Алина Гросу и Александр Комков (фото: instagram.com/alina_grosu)

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Первый брак телеведущего длился 12 лет. После развода с первой женой в октябре 2020 года, шоумен женился на нотариусе Кристине Горняк. Их союз продержался почти два года, после чего они развелись.

Причины этого решения пока остаются неизвестными. Однако Остапчук долго не оставался одиноким: вскоре после разрыва он закрутил новый роман и в третий раз женился.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Анна Тринчер и Александр Волошин

В сентябре 2022 года эта пара сыграла свадьбу. Уже летом 2023-го года певица и бизнесмен сообщили о кризисе в их отношениях и даже обращались к семейному психотерапевту.

Однако в ноябре того же года блогеры подтвердили объявили о разводе. Александр признался, что его чувства к Анне стали слабее по сравнению с тем, что было раньше.

Анна Тринчер и Александр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Мурат Налкакиоглу и Лилия

В июне прошлого года в Киеве турецкий бизнесмен устроил роскошную свадьбу с визажисткой по имени Лилия. Однако всего через четыре месяца появились слухи о проблемах в их браке и даже о возможном разводе.

В начале 2024-го Мурат официально подтвердил разрыв отношений с Лилией и представил свою новую избранницу, которой он признался в большой любви.

Мурат Налкакиоглу и Лилия (фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___​​​​​)