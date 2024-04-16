Чайлдфрі і не тільки: 8 українських зірок, які ще не мають дітей

Особисте життя зірок завжди привертає особливу увагу громадськості. А народження зіркового спадкоємця, як правило, викликає додатковий інтерес у шанувальників. Однак ті селебріті, які не поспішають прийняти на себе роль мами чи тата, цікавлять не менше.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про українських знаменитостей, в яких ще немає дітей, або які взагалі не планують їх народжувати.

Настя Каменських

Багато шанувальників Насті Каменських часто цікавляться у неї, коли вона і Потап стануть батьками. Практично на кожному фото співачки фанати шукають ознаки вагітності.

В одному зі своїх інтерв'ю артистка поділилася своїми думками про майбутнє материнство, заявивши, що дитина сама відчує, коли настане час для її появи в її житті.

Настя Каменських з Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)

Надя Дорофєєва

33-річній співачці Наді Дорофєєвій неодноразово приписували вагітність. Однак ні в шлюбі з Володимиром Дантесом, ні з Михайлом Кацуріним поповнення не було.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Леся Нікітюк

Телеведуча програми "Хто зверху" вважає за краще не обговорювати своє особисте життя навіть у відвертих інтерв'ю. На даний момент у Лесі немає стабільних стосунків.

Про дітей зірка також говорить неохоче, хоча часто проводить час зі своїми племінниками.

Кілька років тому Нікітюк зустрічалася з чоловіком, ім'я якого вона не розкриває. Вони навіть подумували про шлюб, але в останній момент вирішили розійтися.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Руслана

50-річна виконавиця вже 28 років перебуває у шлюбі з Олександром Ксенофонтовим, однак у подружжя досі немає дітей.

Незважаючи на це, вони відкрито говорять про своє бажання стати батьками. Зараз у них стоїть проблема через виснажений стан організму Руслани. Проте народження дитини залишається для них основною мрією і метою.

Руслана (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Раміна Есхакзай

Раніше інтерв’юерка неодноразово казала про те, що вона чайлдфрі та не хоче народжувати.

Раміна переконана, що ставати мамою жінка має лише тоді, коли справді цього бажає.

А нещодавно блогерка заявила, що вже серйозно замислюється над тим, щоб взяти дитину під опіку.

Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

Злата Огнєвіч

Раніше 37-річна співачка Злата Огнєвіч повністю присвятила себе кар'єрі, тому в неї не було багато часу на особисте життя та дітей.

Тепер же вона готова до створення сім'ї, їй просто потрібно зустріти свою другу половинку.

Огнєвіч дратують постійнні запитання від фанів, на кшталт "Чому вона все ще незаміжня?" і "Чому в неї немає дітей?". На її думку, все приходить у свій час.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Андрій Данилко

50-річний артист ніколи не був у шлюбі і в нього немає дітей. Минулого року Данилко зізнався в інтерв'ю, що більше не сподівається на створення сім'ї і прийняв свій холостяцький статус.

Деякий час йому приписували роман з "мамою" Вєрки Сердючки Інною Білоконь, але вона заміжня.

Сам Андрій не раз жартував на цю тему, стверджуючи, що "одружений на сцені".

Андрій Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)

Тарас Цимбалюк

Секс-символ українського кіно Тарас Цимбалюк також ще не обзавівся нащадками. Він живе зі своєю коханою дівчиною Світланою і, ймовірно, все йде до весілля.

Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)