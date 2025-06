В ChatGPT появилась новая модель o3-pro: чем она лучше предыдущих

O3-pro является версией o3 - модели "рассуждения", которую OpenAI представила ранее в этом году. В отличие от обычных моделей ИИ, модели рассуждения решают задачи пошагово, что позволяет им надежнее работать в таких областях, как физика, математика и программирование.

Модель o3-pro уже доступна для пользователей ChatGPT Pro и Team, заменив прежнюю модель o1-pro. Пользователи Enterprise и Edu получат доступ на следующей неделе. Кроме того, o3-pro уже работает в API для разработчиков, начиная с сегодняшнего дня.

Стоимость использования модели в API составляет 20 долларов за миллион входных токенов и 80 долларов за миллион выходных токенов. Входные токены - это те, что подаются в модель, а выходные - генерируются на основе входных.

Для понимания объема: миллион входных токенов - это примерно 750 000 слов.

Модель o3-pro оснащена доступом к инструментам, включая возможность поиска в интернете, анализа файлов, обработки изображений, выполнения кода на Python, использования памяти для персонализации ответов и многое другое.

Недостатком является то, что ответы o3-pro, как правило, занимают больше времени по сравнению с o1-pro.

OpenAI o3-pro has access to tools that make ChatGPT useful—it can search the web, analyze files, reason about visual inputs, use Python, personalize responses using memory, and more.