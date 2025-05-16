Это уже началось. Глава OpenAI рассказал, как ChatGPT изменит нашу жизнь

Глава OpenAI Сэм Альтман представил свое видение будущего ChatGPT на AI-мероприятии. Он рассказал о том, как искусственный интеллект может стать буквально "операционной системой" жизни каждого человека.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей в сфере технологий TechCrunch .

Что рассказал Альтман

Когда один из участников спросил, как ChatGPT может стать более персонализированным, Альтман ответил, что в будущем модель должна уметь помнить все из жизни человека - до мельчайших деталей.

"Идеальный вариант - это очень компактная модель с возможностью обрабатывать триллион токенов контекста, в которую загружается вся ваша жизнь", - заявил он.

По словам Альтмана, такой ИИ сможет эффективно анализировать весь контекст: каждую переписку, которую вы когда-либо вели, каждую книгу, письмо, просмотренное видео - и даже данные из других источников, синхронизированные в единую систему. Причем информация будет постоянно обновляться, отражая текущие события вашей жизни.

Как молодое поколение уже использует ChatGPT

Альтман также поделился, что молодые пользователи уже начали использовать ChatGPT как нечто большее, чем просто чат-бот:

"Студенты применяют его как операционную систему. Загружают файлы, подключают источники данных и работают со сложными запросами", - заявил он.

“Многие молодые люди уже не принимают важных решений без консультации с ChatGPT", - отметил тревожную, но интересную тенденцию глава OpenAI.

Такой ИИ может стать действительно мощным помощником. Представьте, что он сам закажет подарок на свадьбу друзей, подскажет, когда вылет, и даже заранее купит следующую книгу.

Но с этим удобством приходит и тревога: можем ли мы доверить свои личные данные коммерческим технологическим гигантам?