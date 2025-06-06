Не тратьте время зря. 9 задач, которые ChatGPT может выполнить лучше и быстрее человека

Мы живем в эпоху, когда ИИ способен брать на себя все больше рутинных и интеллектуальных задач. ChatGPT - один из самых продвинутых инструментов, который уже сегодня может сэкономить вам часы времени.

О 9 задачах, которые ChatGPT выполняет быстрее и точнее, чем большинство людей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт PCWorld .

Пишет письма за вас

Если вам знакома ситуация, когда нужно срочно отправить важное письмо, а мысли - в тупике, ChatGPT может помочь. Достаточно указать тему, стиль, цель и ключевые детали - и нейросеть предложит готовый вариант письма, который можно отредактировать под себя.

Особенно полезно это при написании официальных писем, где важно не ошибиться в формулировках. Главное правило - не принимать первую версию как окончательную. Лучше запросить корректировки или внести правки вручную, чтобы придать тексту личный тон.

ChatGPT может написать письмо за вас (фото: PCWorld)

Составляет планы поездок и расписания

Если вы не любите тратить время на планирование путешествий, ChatGPT сэкономит вам часы. Просто укажите город, даты и интересующие активности - и нейросеть создаст примерный маршрут с местами, которые стоит посетить, и временем на отдых.

По желанию можно задать дополнительные параметры: бюджет, стиль поездки (активный или расслабляющий), даже уровень загруженности достопримечательностей. В итоге вы получаете основу, которую легко подкорректировать под себя.

ChatGPT поможет составить план поездки (фото: PCWorld)

Объясняет сложные вещи простым языком

ChatGPT отлично справляется с задачей - объяснить, как пятилетнему. Хотите разобраться, что такое блокчейн, многопоточность, дополненная реальность или большие языковые модели? Нейросеть не только даст определение, но и может использовать аналогии или визуализации.

Этот инструмент особенно полезен в работе, когда вы сталкиваетесь с новыми терминами, но нет времени искать информацию по крупицам.

ChatGPT может объяснить сложные вещи простыми словами (фото: PCWorld)

Помогает разобраться с трудными решениями

Принять взвешенное решение - задача не из легких. Особенно когда эмоции мешают трезво оценить ситуацию. ChatGPT в таком случае может выступить как нейтральный аналитик: поможет составить список плюсов и минусов, задать правильные вопросы, указать на возможные риски.

ИИ не даст за вас ответ, но может подвести к верному выбору, особенно если вы запутались в собственных мыслях. Иногда сам факт того, что вам не нравится предложенный ChatGPT вариант, уже многое говорит о ваших настоящих приоритетах.

ChatGPT поможет разобраться с трудными решениями (фото: PCWorld)

Планирует сложные проекты и стратегии

Большинство профессий так или иначе связано с планированием - будь то разработка маркетинговой кампании, подготовка презентации или координация командной работы. Даже фрилансерам приходится выстраивать четкий график. ChatGPT может значительно упростить этот процесс, разбив крупный проект на этапы и конкретные задачи.

Все, что нужно - описать суть проекта, его цели, ограничения и текущий статус. ИИ сформирует пошаговый план, а при необходимости - разобьет его на фазы или рабочие блоки. Не нравится результат? Попробуйте переформулировать запрос - ChatGPT гибко адаптируется под ваши требования.

ChatGPT может сделать план сложного проекта (фото: PCWorld)

Собирает и структурирует исследовательские материалы

Если нужно быстро разобраться в теме, будь то война, криптовалюты, урбанистика или искусство, - ChatGPT сэкономит часы поиска. Вы можете запросить краткое резюме по теме, хронологию событий, ключевые факты и даже карты или портреты главных участников.

Для более глубокого погружения можно использовать функцию Deep Research, которая теперь доступна даже бесплатно - до 5 раз в месяц. Нейросеть собирает информацию из разных источников, структурирует ее и предоставляет подробный отчет со ссылками на источники. Такая работа может занять до 30 минут, но вы сэкономите гораздо больше времени на анализе.

ChatGPT поможет с оставить исследовательские заметки (фото: PCWorld)

Резюмирует статьи, встречи и длинные тексты

Поток информации в интернете огромен, а времени на чтение - все меньше. ChatGPT может кратко пересказать содержимое длинных статей, интервью, стенограмм лекций или Zoom-встреч. Это удобно, если вы хотите быстро понять суть материала, прежде чем тратить время на полный текст.

Например, вы можете загрузить транскрипт видео, интервью или даже свой текст, и получить выжимку основных идей. Главное - не использовать ИИ для обработки конфиденциальной информации без соответствующих разрешений.

ChatGPT может кратко пересказать содержимое всего (фото: PCWorld)

Создает карточки для запоминания и учебы

Флеш-карточки - один из самых эффективных способов запоминания большого объема информации, особенно при подготовке к экзаменам, собеседованиям или адаптации на новой работе. ChatGPT способен автоматически генерировать карточки в формате"вопрос-ответ" или с вариантами ответов.

Вы можете указать тему, подкатегории и желаемую форму подачи, а также загрузить свои материалы, чтобы нейросеть работала с ними. Альтернативно можно использовать Google NotebookLM - приложение с похожим функционалом.

Карточки с вопросами и ответами для обучения (фото: PCWorld)

Проводит тренировочные собеседования

Собеседование - стресс даже для опытного профессионала. Но теперь не обязательно искать друга для репетиции. ChatGPT может стать вашим персональным интервьюером.

Просто сообщите, на какую должность вы претендуете, в какой отрасли, какой формат интервью предстоит - личный, технический, групповое или встреча с топ-менеджером. На основе этой информации нейросеть проведет пробное интервью, задаст релевантные вопросы и даст обратную связь по вашим ответам.

ChatGPT может проводит тренировочные собеседования (фото: PCWorld)