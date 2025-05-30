Что умеют разные версии ChatGPT и как выбрать подходящую для себя: полезные советы
ChatGPT стал массово популярен с выходом GPT-3 в 2020 году. С тех пор он сильно изменился - стал мощнее, но и сложнее для понимания. В зависимости от подписки, доступно до восьми моделей, и выбрать нужную не так просто.
О том, какую модель ChatGPT выбрать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Android Authority, посвященное миру Android и технологий.
GPT-4o (универсал для повседневных задач)
Подходит для: редактирования, вопросов, генерации идей
Доступность: бесплатно или по подписке
GPT-4o стал моделью по умолчанию не случайно - это мощный универсал, поддерживающий работу с текстом, изображениями, аудио и даже видео. Он хорошо справляется с такими задачами, как:
- составление писем
- генерация идей
- краткий пересказ текстов
- базовое редактирование
- ответы на простые вопросы.
Модель хорошо справляется с запросами средней сложности, но может "галлюцинировать", если задача требует логики и точного вывода.
Бесплатные пользователи ограничены 10 сообщениями каждые 3 часа. Подписчики Plus получают до 80 сообщений за тот же период.
GPT-4o идеально подойдет для повседневных задач (фото: Android Authority)
GPT-4.1 (улучшенный помощник для программирования и сложных задач)
Лучше всего подходит для: программирования и сложных задач, требующих высокой точности
Доступность: подписка Plus и выше
Хотя модель GPT-4o остается стандартной по умолчанию, пользователям с платной подпиской стоит обратить внимание на GPT-4.1 как на более эффективный вариант для ежедневной работы. Ранее доступная только через API и сторонние сервисы, сейчас GPT-4.1 полностью интегрирована в ChatGPT для подписчиков Plus и выше.
Улучшенный интеллект и скорость GPT-4.1 позволяют ей выполнять все задачи, которые решает GPT-4o, но с заметным повышением качества.
Среди преимуществ:
- Идеальна для разработчиков, которым важен баланс между скоростью, точностью и экономией ресурсов
- Значительно лучше справляется с детальной корректурой, редактированием и мозговыми штурмами по более сложным темам
- Отвечает быстрее и яснее, что снижает необходимость многократных уточнений.
Главный минус GPT-4.1 - более жесткие ограничения: пользователи Plus могут отправлять не более 40 сообщений каждые три часа. Для большинства это достаточно, но при очень больших объемах работы ограничения могут стать ощутимыми.
GPT-4.1 сохраняет мультимодальные возможности GPT-4o, но показывает явный прогресс:
- Точность программирования выше на 21,4%
- Точность выполнения инструкций выросла на 10,5%
- Улучшена точность работы с длинным контекстом - на 6,7%.
GPT-4.1 реже "галлюцинирует", лучше удерживает тему и не путает контексты разных проектов, что часто случалось с GPT-4o. Модель внимательнее следует инструкциям и не склонна к лишним домыслам.
OpenAI 01 Pro Mode (мощный инструмент для бизнеса и сложного программирования)
Лучше всего подходит для: комплексных бизнес-задач и программирования с высокой степенью детализации
Доступность: подписка Pro и выше
Модель OpenAI 01 Pro Mode предназначена для компаний, фрилансеров и специалистов, которые решают сложные бизнес-задачи. Для доступа нужна дорогая подписка Pro. При интенсивном использовании возможны временные ограничения - например, более 200 сообщений в день могут вызвать временную блокировку, как отмечают пользователи Reddit.
Возможные сценарии применения:
- Подготовка детальных отчетов по анализу рисков и внутренних документов
- Создание объемных исследовательских обзоров
- Разработка сложных алгоритмов под конкретные бизнес-задачи
- Создание специализированных приложений и плагинов
- Обработка сложных научных тем из технических публикаций.
Это лишь часть возможных направлений - модель рассчитана на действительно сложные задачи. Для повседневного программирования или быстрых запросов существуют более быстрые и удобные решения. Из-за глубины рассуждений 01 Pro Mode отвечает медленнее, но зачастую результат того стоит.
OpenAI 01 Pro Mode (фото: Android Authority)
GPT-03 (мощный помощник для бизнеса и сложных задач)
Лучше всего подходит для: бизнес-продуктивности и задач Plus-уровня с продвинутым логическим анализом
Доступность: подписка Plus и выше
Для сложных многоэтапных проектов модели вроде GPT-4o могут допускать ошибки в логике и иногда выдавать "галлюцинации". В отличие от них, GPT-03 разработан с упором на продвинутое рассуждение, поэтому лучше подходит для таких задач, как:
- Подготовка отчетов по анализу рисков и других детальных документов
- Глубокий и объективный анализ контента, в отличие от чрезмерно позитивных ответов других моделей
- Составление стратегических бизнес-планов на основе данных о конкурентах и внутренней информации
- Разъяснение сложных концепций в математике, науке и программировании лучше, чем GPT-4o и GPT-4.1.
Модель помогает проработать собственные мысли и идеи, но полагаться на нее как на полноценного советника не стоит - выводы всегда нужно проверять дополнительно.
Важно помнить: искусственный интеллект умеет выдавать логичные ответы, но может вводить в заблуждение, преувеличивать или даже непреднамеренно манипулировать. Поэтому с GPT-03 нужно работать осторожно.
Ограничения GPT-03 и рекомендации по использованию
Из-за приоритета на глубокое рассуждение GPT-03 отвечает медленнее других моделей. Кроме того, подписчики Plus, Team и Enterprise ограничены 100 сообщениями в неделю, что требует экономного расхода запросов. Подписчики Pro имеют неограниченный доступ.
GPT-4o-mini и GPT-4.1-mini (лучшие варианты для пользователей API и при ограничениях по сообщениям)
Лучше всего подходят для: пользователей API и тех, кому нужен запасной вариант при достижении лимитов
Доступность: бесплатно и выше
Эти две модели очень похожи между собой, даже больше, чем GPT-4o и GPT-4.1. GPT-4o-mini подходит для быстрых технических запросов:
- Короткие вопросы из STEM-сферы
- Программирование
- Визуальное мышление.
Хотя GPT-4o-mini справляется с такими задачами, при интенсивном ежедневном использовании и объемных проектах ее ограничения становятся заметны. Лимит в 300 сообщений в день зависит от специфики работы, но в целом модель хорошо работает как резервный вариант при достижении лимитов других моделей.
Оптимально GPT-4o-mini использовать вне ChatGPT - как более экономичный выбор для API-проектов.
GPT-4.1-mini - более новая модель, которая сейчас является стандартной для всех пользователей ChatGPT (заменяя GPT-4o-mini). Ее поддержка доступна и в бесплатных аккаунтах, что устраняет ограничения по уровню подписки. Она улучшена в части программирования и общей производительности и хорошо подходит как запасной вариант при достижении лимитов на других моделях.
Обе мини-версии лучше всего подходят для экономичных проектов на API, а не для основной работы в ChatGPT. GPT-4.1-mini постепенно распространяется среди бесплатных пользователей и автоматически активируется при превышении лимита GPT-4o.
GPT-4o-mini-high (быстрый запасной вариант с улучшенным мышлением)
Лучше всего подходит для: более быстрого мышления по сравнению с GPT-03 и в качестве резервной модели
Доступность: подписка Plus и выше
GPT-4o-mini-high (ранее известная как GPT-03-mini-high) долгое время была фаворитом среди пользователей, которым требовалась меньшая жесткость ограничений при кодировании и большая гибкость для нестандартных проектов.
Сейчас модель утратила часть своей популярности в программировании, но по-прежнему официально используется для таких задач, как:
- Решение сложных математических уравнений с подробным пошаговым разбором
- Создание SQL-запросов для работы с базами данных и извлечения данных
- Объяснение научных концепций простым и доступным языком.
GPT-4o-mini-high лучше всего использовать как резервный вариант. Когда заканчиваются кредиты или достигается лимит сообщений на GPT-03, mini-high предлагает похожий функционал, хоть и не такой мощный. Для пользователей Plus, Teams и Enterprise лимит составляет 100 сообщений в день, в то время как для Pro - без ограничений.
GPT-4.5 (мощный универсал для финальной доработки и важных запросов)
Лучше всего подходит для: финальной полировки, редактирования или премиального варианта GPT-4.1
Доступность: подписка Plus и выше
GPT-4.5 - один из самых мощных универсальных моделей, заметно превосходящий GPT-4.1 и GPT-4o по многим параметрам. Однако строгие лимиты на использование заставляют тщательно выбирать, когда и для чего его применять.
Ранее Plus-подписчикам было доступно до 50 сообщений в неделю, сейчас лимит снизился до 20 сообщений.
У Pro-подписчиков тоже есть лимит, но точные цифры OpenAI не раскрывает. Большинство пользователей его не достигает, однако для активного использования GPT-4.5 придется оформить дорогую подписку за 200 долларов в месяц, что не каждому по карману.
Под "полировкой" понимается использование GPT-4o или GPT-4.1 для создания чернового варианта, а GPT-4.5 - для окончательной доработки текста.
GPT-4.5 - мощная модель для финальной доработки и важных запросов (фото: Android Authority)
Лучший подход - смешивать модели для идеальных результатов
В веб-версии ChatGPT легко менять модель прямо в ходе диалога, хоть иногда и приходится заново объяснять контекст.
Для творческих проектов лучше начинать с GPT-4.1 для черновика, затем перейти к GPT-03 для глубокого анализа или проверки идей. После уточнения деталей снова возвращаться к GPT-4.1, а завершить работу на GPT-4.5 для полировки текста. Такой "танец моделей" помогает находить ошибки, генерировать новые идеи и получать более качественные результаты.
В итоге универсального "лучшего" набора моделей нет - каждому стоит экспериментировать и искать собственный оптимальный рабочий процесс.
Например, программисты могут начать с более дешевой GPT-4.1 для кода, а потом перейти к 01 Pro Mode для сложного анализа. Писатели и исследователи могут сочетать логическое мышление GPT-03 с тонкой редактурой GPT-4.5.
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