ua en ru
Ср, 11 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У ChatGPT з'явилася нова модель o3-pro: чим вона краща за попередні

Середа 11 червня 2025 14:35
UA EN RU
У ChatGPT з'явилася нова модель o3-pro: чим вона краща за попередні OpenAI представила найрозумнішу модель o3-pro (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

OpenAI запустила o3-pro, модель штучного інтелекту, яку компанія називає найбільш просунутою з усіх, що вона коли-небудь створювала.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт TechCrunch.

Що відомо про нову модель

O3-pro є версією o3 - моделі "міркування", яку OpenAI представила раніше цього року. На відміну від звичайних моделей ШІ, моделі міркування розв'язують задачі покроково, що дає їм змогу надійніше працювати в таких галузях, як фізика, математика і програмування.

Модель o3-pro вже доступна для користувачів ChatGPT Pro і Team, замінивши колишню модель o1-pro. Користувачі Enterprise і Edu отримають доступ наступного тижня. Крім того, o3-pro вже працює в API для розробників, починаючи з сьогоднішнього дня.

Вартість використання моделі в API становить 20 доларів за мільйон вхідних токенів і 80 доларів за мільйон вихідних токенів. Вхідні токени - це ті, що подаються в модель, а вихідні - генеруються на основі вхідних.

Для розуміння обсягу: мільйон вхідних токенів - це приблизно 750 000 слів.

Модель o3-pro оснащена доступом до інструментів, включно з можливістю пошуку в інтернеті, аналізу файлів, опрацювання зображень, виконання коду на Python, використання пам'яті для персоналізації відповідей і багато іншого.

Недоліком є те, що відповіді o3-pro, як правило, займають більше часу порівняно з o1-pro.

У моделі є й обмеження: o3-pro не може генерувати зображення, а функція Canvas (ШІ-простір для спільної роботи) поки не підтримується.

Проте, за внутрішніми тестами OpenAI, o3-pro демонструє вражаючі результати в популярних ШІ-бенчмарках. Так, на AIME 2024 (тест на математичні здібності), o3-pro обходить флагманську модель Google - Gemini 2.5 Pro.

Також вона випереджає Claude 4 Opus від Anthropic у тесті GPQA Diamond, що оцінює знання на рівні PhD у галузі природничих наук.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Штучний інтелект
NEWS
В Україну повернули тіла понад 1200 полеглих захисників
В Україну повернули тіла понад 1200 полеглих захисників