Частину України заллють дощі, а на іншій буде сонце й спека: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні у неділю буде спекотною. Однак, у деяких областях прогнозують дощі.

Яка погода буде в Україні найближчими днями - читайте нижче.

Також синоптик Наталка Діденко повідомила , що спека в Україні починає набирати оберти. У неділю вона ще буде відносно стриманою. За даними, на півдні опади будуть лише вночі, а вже вдень припиняться.

У Київській області погода буде без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі становитиме +13...+18, вдень +26....+31.

Попри сильну спеку в південних та східних областях синоптики обіцяють дощі. Сонячна погода буде тільки у:

За даними Укргідрометцентру, в Україні, крім північних та більшості західних областей, місцями прогнозують короткочасні дощі та грози.

Раніше ми повідомляли про те, яка погода буде в Україні до кінця червня.

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