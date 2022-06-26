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Частину України заллють дощі, а на іншій буде сонце й спека: прогноз погоди на сьогодні

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Неділя 26 червня 2022 07:30
Частину України заллють дощі, а на іншій буде сонце й спека: прогноз погоди на сьогодні Погода в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Погода в Україні у неділю буде спекотною. Однак, у деяких областях прогнозують дощі.

Яка погода буде в Україні найближчими днями - читайте нижче.

За даними Укргідрометцентру, в Україні, крім північних та більшості західних областей, місцями прогнозують короткочасні дощі та грози.

Вітер очікується північно-східний та східний, 5-10 м/с.

Температура вночі сягатиме +13...+18 градусів, вдень +26...+31, в Криму +22...+24.

26 червня у більшості західних, південних, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попри сильну спеку в південних та східних областях синоптики обіцяють дощі. Сонячна погода буде тільки у:

  • Луцьку;
  • Львові;
  • Рівному;
  • Житомирі;
  • Хмельницькому;
  • Києві;
  • Чернігові;
  • Сумах.

У Київській області погода буде без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі становитиме +13...+18, вдень +26....+31.

У Києві вночі синоптики прогнозують +16...+18, вдень +28...+30.

Частину України заллють дощі, а на іншій буде сонце й спека: прогноз погоди на сьогодніПрогноз погоди на 26 червня

Також синоптик Наталка Діденко повідомила, що спека в Україні починає набирати оберти. У неділю вона ще буде відносно стриманою. За даними, на півдні опади будуть лише вночі, а вже вдень припиняться.

Раніше ми повідомляли про те, яка погода буде в Україні до кінця червня.

Також писали, що синоптики дали прогноз погоди на липень.

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