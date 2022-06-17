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Різкі стрибки температур, похмуро і з дощами: синоптики оновили прогноз на липень

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П'ятниця 17 червня 2022 17:11
Різкі стрибки температур, похмуро і з дощами: синоптики оновили прогноз на липень Фото: Що буде з погодою в Україні в липні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні буде з різкими коливаннями температур від холоду до спеки, а похмурих днів з дощами буде чимало.

Якою буде синоптична ситуація в епіцентрі літа - читайте нижче в нашому матеріалі.

Так, за книгою народного синоптика Леоніда Горбаня, липень буде доволі прохолодним.

Він прогнозував, що на початку липня йтимуть короткочасні дощі. У середині місяця повернеться спека, потім дещо похолодає й підуть дощі. На початку третьої декади липня знову стане тепліше.

За даними синоптичного ресурсу Wisemeteo (згідно з прогнозом для Києва), ймовірні температурні гойдалки з різкими перепадами температур. Мінімально вдень +19, максимально +30. Буде чимало похмурих днів з опадами.

Різкі стрибки температур, похмуро і з дощами: синоптики оновили прогноз на липень

Скрін: Погода в Києві у липні 2022 (wisemeteo.com)

Ресурс Gismeteo показав прогноз на другу половину червня і першу липня. Згідно з даними для Києва, в кінці червня ймовірне похолодання до +15 градусів.

Перша частина липня буде трохи спекотною - до +31, потім температура дещо знизиться. В цілому буде тепло, але час від часу градуси "коливатимуться" в бік зниження.

Щодо опадів, то буде немала кількість похмурих днів з опадами.

Різкі стрибки температур, похмуро і з дощами: синоптики оновили прогноз на липень

Скрін: Прогноз на липень для червня-липня (gismeteo.ua)

Раніше синоптик розповів, що весна цього року в Києві була унікальною.

Також ми писали, які свята відзначатимуться в Україні в липні 2022, і чи будуть додаткові вихідні.

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