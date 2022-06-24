Погода в Україні знову різко зміниться: прогноз до кінця червня
Погода в Україні до кінця червня готує чергові контрасти, і після недавнього відчутного похолодання вже на початку наступного тижня повернеться спека, потім знову температура повітря "просяде", після чого стовпчики термометрів полізуть за +30 вже до наступних вихідних, тобто до перших чисел липня.
Яка погода буде в Україні в найближчі 10 днів - читайте в нашому матеріалі нижче.
Погода 24 червня
Як зазначають синоптики, цієї п'ятниці погодну картину в Україні визначатимуть циклон на лівобережній, південній та частині центральній частинах країни з опадами та шквалами, та антициклон - у західних, північних та деяких центральних областях, де буде сонячно та сухо.
За даними Укргідрометцентру, 24 червня дощі з грозами, в окремих районах град та шквали до 20 м/с очікуються у південних, східних, більшості центральних областей.
Температура повітря вдень у середньому становитиме +21... +26 градусів, у нічний час від +11 до +15 градусів (в Одеській області до +18 градусів).
Карта погоди в Україні 24 червня (фото: meteo.gov.ua)
Погода на вихідних
У суботу та неділю, 25 і 26 червня, стовпчики термометрів підвищуватимуться, особливо на заході України, а опади у вигляді дощів і гроз залишаться переважно на півдні, сході та у центрі країни.
Карта погоди в Україні 25 червня (фото: meteo.gov.ua)
Карта погоди в Україні 26 червня (фото: meteo.gov.ua)
Погода наступного тижня: спека - прохолодно і знову жарко
Понеділок і вівторок, 27 і 28 червня - спека. Температура повітря в середньому буде +30 градусів і вище, а на Закарпатті - до +37 градусів. Трохи "свіжіше" буде в південних областях, де опади збережуться.
Карта погоди в Україні 27 червня (фото: meteo.gov.ua)
Карта погоди в Україні 28 червня (фото: meteo.gov.ua)
У середу, 29 червня, стовпчики термометрів залишаться приблизно на тих же високих значеннях, але дощі доберуться і до західних областей, йдеться в прогнозі на Gismeteo.
У четвер, 30 червня - різке зниження температури повітря. Стовпчики термометрів опустяться до +24 градусів вдень. Опади збережуться.
Після цього температурного "просідання" вже у п'ятницю, і всі наступні вихідні (1-3 липня) буде тепло, і навіть місцями спекотно - тиждень закінчиться з показниками за +30 градусів. Опади стихнуть.
Погода до кінця червня в різних містах
Київ:
Фото: погода в Києві з 24 червня по 3 липня
Харків:
Фото: погода в Харкові з 24 червня по 3 липня
Львів:
Фото: погода у Львові з 24 червня по 3 липня
Одеса:
Фото: погода в Одесі з 24 червня по 3 липня
Дніпро:
Фото: погода в Дніпрі з 24 червня по 3 липня
Херсон:
Фото: погода в Херсоні з 24 червня по 3 липня
Черкаси:
Фото: погода в Черкасах з 24 червня по 3 липня
Луцьк:
Фото: погода у Луцьку з 24 червня по 3 липня
Чернігів:
Фото: погода в Чернігові з 24 червня по 3 липня
Миколаїв:
Фото: погода в Миколаєві з 24 червня по 3 липня
Луганськ:
Фото: погода в Луганську з 24 червня по 3 липня
Запоріжжя:
Фото: погода в Запоріжжі з 24 червня по 3 липня
Ужгород:
Фото: погода в Ужгороді з 24 червня по 3 липня
Полтава:
Фото: погода у Полтаві з 24 червня по 3 липня
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на липень в Україні.
Додамо також, перед цим українців попереджали про різкі перепади температури та грози.