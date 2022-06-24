ru ua
Пт, 24 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Погода в Україні знову різко зміниться: прогноз до кінця червня

Новость на русском →
П'ятниця 24 червня 2022 07:32
Погода в Україні знову різко зміниться: прогноз до кінця червня Колаж РБК-Україна: погода в Україні буде нестабільна
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні до кінця червня готує чергові контрасти, і після недавнього відчутного похолодання вже на початку наступного тижня повернеться спека, потім знову температура повітря "просяде", після чого стовпчики термометрів полізуть за +30 вже до наступних вихідних, тобто до перших чисел липня.

Яка погода буде в Україні в найближчі 10 днів - читайте в нашому матеріалі нижче.

Погода 24 червня

Як зазначають синоптики, цієї п'ятниці погодну картину в Україні визначатимуть циклон на лівобережній, південній та частині центральній частинах країни з опадами та шквалами, та антициклон - у західних, північних та деяких центральних областях, де буде сонячно та сухо.

За даними Укргідрометцентру, 24 червня дощі з грозами, в окремих районах град та шквали до 20 м/с очікуються у південних, східних, більшості центральних областей.

Температура повітря вдень у середньому становитиме +21... +26 градусів, у нічний час від +11 до +15 градусів (в Одеській області до +18 градусів).

Погода в Україні знову різко зміниться: прогноз до кінця червня

Карта погоди в Україні 24 червня (фото: meteo.gov.ua)

Погода на вихідних

У суботу та неділю, 25 і 26 червня, стовпчики термометрів підвищуватимуться, особливо на заході України, а опади у вигляді дощів і гроз залишаться переважно на півдні, сході та у центрі країни.

Погода в Україні знову різко зміниться: прогноз до кінця червня

Карта погоди в Україні 25 червня (фото: meteo.gov.ua)

Погода в Україні знову різко зміниться: прогноз до кінця червня

Карта погоди в Україні 26 червня (фото: meteo.gov.ua)

Погода наступного тижня: спека - прохолодно і знову жарко

Понеділок і вівторок, 27 і 28 червня - спека. Температура повітря в середньому буде +30 градусів і вище, а на Закарпатті - до +37 градусів. Трохи "свіжіше" буде в південних областях, де опади збережуться.

Погода в Україні знову різко зміниться: прогноз до кінця червня

Карта погоди в Україні 27 червня (фото: meteo.gov.ua)

Погода в Україні знову різко зміниться: прогноз до кінця червня

Карта погоди в Україні 28 червня (фото: meteo.gov.ua)

У середу, 29 червня, стовпчики термометрів залишаться приблизно на тих же високих значеннях, але дощі доберуться і до західних областей, йдеться в прогнозі на Gismeteo.

У четвер, 30 червня - різке зниження температури повітря. Стовпчики термометрів опустяться до +24 градусів вдень. Опади збережуться.

Після цього температурного "просідання" вже у п'ятницю, і всі наступні вихідні (1-3 липня) буде тепло, і навіть місцями спекотно - тиждень закінчиться з показниками за +30 градусів. Опади стихнуть.

Погода до кінця червня в різних містах

Київ:

Погода в Україні знову різко зміниться: прогноз до кінця червня

Фото: погода в Києві з 24 червня по 3 липня

Харків:

Погода в Україні знову різко зміниться: прогноз до кінця червня

Фото: погода в Харкові з 24 червня по 3 липня

Львів:

Погода в Україні знову різко зміниться: прогноз до кінця червня

Фото: погода у Львові з 24 червня по 3 липня

Одеса:

Погода в Україні знову різко зміниться: прогноз до кінця червня

Фото: погода в Одесі з 24 червня по 3 липня

Дніпро:

Погода в Україні знову різко зміниться: прогноз до кінця червня

Фото: погода в Дніпрі з 24 червня по 3 липня

Херсон:

Погода в Україні знову різко зміниться: прогноз до кінця червня

Фото: погода в Херсоні з 24 червня по 3 липня

Черкаси:

Погода в Україні знову різко зміниться: прогноз до кінця червня

Фото: погода в Черкасах з 24 червня по 3 липня

Луцьк:

Погода в Україні знову різко зміниться: прогноз до кінця червня

Фото: погода у Луцьку з 24 червня по 3 липня

Чернігів:

Погода в Україні знову різко зміниться: прогноз до кінця червня

Фото: погода в Чернігові з 24 червня по 3 липня

Миколаїв:

Погода в Україні знову різко зміниться: прогноз до кінця червня

Фото: погода в Миколаєві з 24 червня по 3 липня

Луганськ:

Погода в Україні знову різко зміниться: прогноз до кінця червня

Фото: погода в Луганську з 24 червня по 3 липня

Запоріжжя:

Погода в Україні знову різко зміниться: прогноз до кінця червня

Фото: погода в Запоріжжі з 24 червня по 3 липня

Ужгород:

Погода в Україні знову різко зміниться: прогноз до кінця червня

Фото: погода в Ужгороді з 24 червня по 3 липня

Полтава:

Погода в Україні знову різко зміниться: прогноз до кінця червня

Фото: погода у Полтаві з 24 червня по 3 липня

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на липень в Україні.

Додамо також, перед цим українців попереджали про різкі перепади температури та грози.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя