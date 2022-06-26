Часть Украины зальют дожди, а на другой будет солнце и жара: прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине в воскресенье будет жаркой. Однако, в некоторых областях прогнозируют дожди.
Какая погода будет в Украине в ближайшие дни - читайте ниже.
За данным Укргидрометцентра, в Украине, кроме северных и большинства западных областей, местами прогнозируют кратковременные дожди и грозы.
Ветер ожидается северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью будет достигать +13...+ 18 градусов, днем +26...+ 31, в Крыму +22...+24.
26 июня в большинстве западных, южных, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Несмотря на сильную жару в южных и восточных областях синоптики обещают дожди. Солнечная погода будет только в:
- Луцке;
- Львове;
- Ровно;
- Житомире;
- Хмельницком;
- Киеве;
- Чернигове;
- Сумах.
В Киевской области погода будет без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью составит +13...+ 18, днем +26....+31.
В Киеве ночью синоптики прогнозируют +16...+ 18, днем +28...+30.
Прогноз погоды на 26 июня
Также синоптик Наталья Диденко сообщила, что жара в Украине начинает набирать обороты. В воскресенье она еще будет относительно сдержанной. По данным, на юге осадки будут только ночью, а уже днем прекратятся.
Ранее мы сообщали о том, какая погода будет в Украине до конца июня.
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