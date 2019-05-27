Омбудсмен розповіла подробиці бунту в одеській колонії

Фото: заворушення в одеській колонії (dumskaya.net)

Денісова назвала обшуки в ув'язнених причиною бунту в колонії

Український омбудсмен Людмила Денісова в даний час з'ясовує інформацію щодо бунту ув'язнених і пожежі в Південній виправній колонії № 51 в Одесі. Про це вона написала у Facebook.

Вона повідомила, що представник омбудсмена у південних областях Олександр Остапенко терміново виїхав на місце події.

Попередньо причиною бунту зазначаються обшуки, які проводили у засуджених, пише Денісова.

"Заручниками бунтарів стали три медпрацівника і три охоронці, які перебували в локальних зонах колонії. Їх вже звільнили", - повідомила омбудсмен.

За її словами, в даний час ситуація під контролем поліції, засуджені розійшлися в локальні сектори. Представник Денісової Остапенко заявив, що порушення прав ув'язнених при придушенні бунту з боку правоохоронців не було, ніхто суттєво не постраждав. З колонії вивезли п'ять порушників режиму.

Крім того, пожежу в господарських приміщеннях колонії локалізовано, завершується гасіння рятувальниками.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про заворушення в Південної виправній колонії загального режиму №51. За попередньою інформацією, всередині забарикадувалися близько сотні в'язнів. За уточненими даними, причиною бунту стало погане харчування.

У поліції повідомили, що в результаті бунту в одеській колонії №51 постраждали четверо працівників пенітенціарної установи.