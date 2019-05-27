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В одеській колонії спалахнули заворушення

Новини » Надзвичайні події    27.05.2019 - 12:26
В одеській колонії спалахнули заворушення
Фото: поліція біля одеської колонії (dumskaya.net)

В результаті заворушень сталася масова втеча ув'язнених

В Одесі спалахнули заворушення в Південній виправній колонії загального режиму №51, очевидці повідомляють про масову втечу ув'язнених. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

Повідомляється, що безлади в колонії спалахнули через погані умови утримання. За даними "Думської", понад сто осіб забарикадувалися всередині, при цьому видно, що будівля колонії горить. Біля установи багато пожежних машин, карет швидкої допомоги, також присутній спецназ.

За словами очевидців, не менше 15 ув'язнених втекли і сховалися в приватному секторі. За неперевіреною інформацією, кілька ув'язнених могли загинути. Також повідомляється про можливе захоплення заручників.

 

Бунт в колонии

Опубліковано Думская ТВ Понеділок, 27 травня 2019 р.

За уточненими даними, біля колонії затримали шістьох співчуваючих, які прийшли підтримати в'язнів. Ув'язнені з колонії повідомили, що спецназ вкрай жорстко розправляється з бунтівниками.

 

Фото: заворушення в колонії (dumskaya.net)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Бразилії в результаті тюремної бійки в штаті Амазонас загинули не менше 15 людей.

 

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