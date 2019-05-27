Поліція повідомила про потерпілих у ході бунту в одеській колонії

Фото: заворушення в одеській колонії (dumskaya.net)

У ході бунту в Одесі постраждали чотири працівника колонії

В результаті бунту в одеській колонії №51 постраждали четверо працівників пенітенціарної установи. Про це йдеться в повідомленні поліції Одеської області.

Повідомляється, що за фактом подій в одеській колонії відкрито кримінальне провадження за статтею 392 КК України (дії, які порушують роботу установ виконання покарань).

Також у поліції зазначили, що для вирішення конфлікту силовики створили оперативний штаб. В даний час ситуація контролюється силовиками, ініціаторів бунту ізолювали, з ув'язненими ведуться переговори.

"За попередньою інформацією, пошкодження отримали четверо співробітників колонії, їм було надано медичну допомогу. Загиблих немає. Після локалізації пожежі, що виникла в результаті загоряння автомобіля, почне роботу слідчо-оперативна група поліції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про заворушення в Південній виправній колонії загального режиму №51. За попередньою інформацією, всередині забарикадувалися близько сотні в'язнів.

За уточненими даними, причиною бунту стало погане харчування.