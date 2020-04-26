Де будуть працювати українці після карантину: названий сумний прогноз

Трудова міграція (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні призведе до втрати робочих місць та погіршення стану економіки

Карантин в Україні вже негативно позначився на економіці країни. Люди щодня втрачають роботу, а малий бізнес закривається зовсім. По закінченні обмежувальних заходів, на думку експертів, українські трудові мігранти почнуть поступово повертатися в Європу.

З моменту оголошення карантину в Україні з Європи повернулося близько 300 тисяч заробітчан. Але ситуацію на українському ринку праці вони навряд чи змінять. Наприклад, з Польщі через карантинні обмеження додому повернулися близько 175 тис. українців, при тому, що до пандемії в країні працювало від 1,2 до 1,5 млн українців. Але польська економіка стабільно зростала після кризи 2008-2009 років, а тамтешні компанії мають у своєму розпорядженні великі ресурси для інвестицій, ніж українські. Про це пише журнал НВ.

Міграційні процеси в Україні можуть тільки посилитися після відкриття кордонів.

"Удар по українській економіці буде більш катастрофічний. А це означає, що міграція трудових ресурсів в Польщу не припиниться", — вважає експерт Євген Кириченко.

Також на тлі економічного спаду очікується зниження ВВП України на 4,2%, кажуть в Мінекономрозвитку. Також у відомстві очікують зростання безробіття — з нинішніх 8,7% майже до 10%. Іншими словами, 1,8 млн українців не будуть мати постійного робочого місця, і приблизно 300 тис. приїжджих заробітчан лише поповнять цю армію. Тому, за прогнозом Мінекономіки, трудові мігранти почнуть поступово повертатися в Європу. Щобільше, слідом за ними потягнуться співвітчизники, які втратять робочі місця на батьківщині після карантину.

В результаті трудова міграція в Україні не просто відновиться, а посилиться, вважає Василь Воскобійник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.

Раніше в НБУ заявили, що ситуація на ринку праці залишається напруженою.

Також повідомлялося, що через коронавірус роботу втратили 26 млн американців.