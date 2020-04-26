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У Харкові працювало заклад громадського харчування, поліція відкрила справу

Новини » Надзвичайні події     26.04.2020 - 11:58
У Харкові працювало заклад громадського харчування, поліція відкрила справу
Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

Силовики знайшли в інтернеті відео, на якому видно, що в закладі є відвідувачі

Поліція Харкова відкрила кримінальну справу за відкритого закладу громадського харчування на вулиці Культури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Силовики знайшли в інтернеті відео, на якому видно, що в закладі є відвідувачі

"24 квітня в ході моніторингу мережі Інтернет було виявлено відео, на якому видно, що в закладі громадського харчування на вулиці Культури є відвідувачі", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом поліція відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального Кодексу України.

Власникам загрожує штраф від 17 до 54 тисяч гривень або арешт строком до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

У поліції заявляють, що зараз проводиться перевірка і досліджені всі обставини правопорушення.

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