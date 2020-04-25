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У Мінекономіки прогнозують збільшення офіційного безробіття

Новини » Економіка     25.04.2020 - 12:24
У Мінекономіки прогнозують збільшення офіційного безробіття
Ілюстративне фото (УНІАН)

Чітко прослідковується тенденція до збільшення кількості безробітних

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України прогнозує збільшення кількості офіційно зареєстрованих безробітних. Про йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

За даними прес-служби, станом на 24 квітня 2020 року, кількість безробітних, зареєстрованих в державній службі зайнятості, становить 426,4 тисяч осіб, що на 113 тисяч, або на 36% більше ніж на цю ж дату минулого року (станом на 24 квітня 2019 року кількість безробітних становила 313,3 тисячі).

З початку карантину, тобто починаючи з 12 березня в службі зайнятості зареєструвалося 120,8 тисяч безробітних.

"Тенденція щодо скорочення малоймовірна, навпаки прослідковується тенденція щодо збільшення кількості безробітних у зв’язку з карантином", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 24 квітня своєю постановою затвердив реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю в електронній формі. Відтепер на онлайн-порталі державних послуг "Дія" з’явилась нова електронна послуга з реєстрації та оформлення виплат допомоги по безробіттю.

Відзначимо, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття підвищив на час карантину мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 650 грн до 1 тис. грн.

Статус безробітного можна отримати на порталі "Дія" Ситуація на ринку праці залишається напруженою, - НБУ
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