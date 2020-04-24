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Ситуація на ринку праці залишається напруженою, - НБУ

Новини » Економіка     24.04.2020 - 15:56
Ситуація на ринку праці залишається напруженою, - НБУ
Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Працівників відправляють у відпустки за свій рахунок, нової роботи немає

Ситуація на ринку праці в України в умовах урядового карантину протягом останнього тижня (з 17 по 23 квітня) залишалася напруженою. Про це йдеться в "Економічному огляді тижня" Національного банку України (НБУ).

За даними моніторингу НБУ, кількість нових вакансій на сайтах працевлаштування хоча й перестала знижуватися, але є досить низькою порівняно з докризовим рівнем.

"Хоча частка підприємств, які відповіли, що змін у кількості працівників не очікується, зросла до 82%, у коментарях підприємства зазначають, що частину працівників відправляють у відпустки за свій рахунок", - йдеться в документі.

Ситуація на ринку праці залишається напруженою, - НБУ

Відзначимо, за даними Торгово-промислової палати України, кількість безробітних в Україні за місяць карантину, запровадженого урядом для боротьби з коронавірусом, зросла на 1,0-1,3 млн осіб, і становить близько 2,5-2,8 млн осіб.

Нагадаємо, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття підвищив на час карантину мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 650 грн до 1 тис. грн.

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