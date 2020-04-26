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Где будут работать украинцы после карантина: назван печальный прогноз

STYLERЖизнь    26.04.2020 - 19:02
Где будут работать украинцы после карантина: назван печальный прогноз
Трудовая миграция (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине приведет к потере рабочих мест и ухудшению состояния экономики

Карантин в Украине уже негативно отразился на экономике страны. Люди каждый день теряют работу, а малый бизнес закрывается вовсе. По окончании ограничительных мер, по мнению экспертов, украинские трудовые мигранты начнут постепенно возвращаться в Европу.

С момента объявления карантина в Украине из Европы вернулось около 300 тысяч заробитчан. Но ситуацию на украинском рынке труда они вряд ли изменят. К примеру, из Польши из-за карантинных ограничений домой вернулись около 175 тыс. украинцев, при том, что до пандемии в стране работало от 1,2 до 1,5 млн украинцев. Но польская экономика стабильно росла после кризиса 2008−2009 годов, а тамошние компании располагают большими ресурсами для инвестиций, чем украинские. Об этом пишет журнал НВ.

Миграционные процессы в Украине могут только усилиться после открытия границ.

"Удар по украинской экономике будет более катастрофичный. А это значит, что миграция трудовых ресурсов в Польшу не прекратится", — считает эксперт Евгений Кириченко.

Также на фоне экономического спада ожидается снижение ВВП Украины на 4,2%, говорят в Минэкономразвития. Также в ведомстве ожидают роста безработицы — с нынешних 8,7% почти до 10%. Иными словами, 1,8 млн украинцев не будут иметь постоянного рабочего места, и примерно 300 тыс. приезжих заробитчан лишь пополнят эту армию. Поэтому, по прогнозу Минэкономики, трудовые мигранты начнут постепенно возвращаться в Европу. Более того, вслед за ними потянутся соотечественники, которые потеряют рабочие места на родине после карантина.

В результате трудовая миграция в Украине не просто возобновится, а усилится, считает Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Ранее в НБУ заявили, что ситуация на рынке труда остается напряженной.

Также сообщалось, что из-за коронавируса работу потеряли 26 млн американцев.

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Новости Украины миграциязаробитчане
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