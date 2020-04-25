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Карантин може призвести до сумних наслідків: експерт назвав головні фактори

STYLERЖиття    25.04.2020 - 18:15
Карантин може призвести до сумних наслідків: експерт назвав головні фактори
Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

Експерт назвав сумні наслідки, які можуть виникнути в Україні через карантин

Карантин в Україні введений у зв'язку з пандемією коронавірусу. Його вже двічі продовжили, тепер до 11 травня та з 6 квітня в країні почали діяти більш жорсткі карантинні заходи.

Як пояснюють медики, своєчасне введення карантину в Україні допомогло уникнути великої кількості інфікованих і загиблих і вберегло українців від розвитку пандемії як в інших країнах.

Однак обмежувальні заходи та відсутність роботи в українців можуть призвести до більш сумних наслідків, таких як деградація економічної та суспільної діяльності в Україні. Як зазначає політолог Данило Богатирьов у коментарі для ГолосUA, уряд не може впоратися з такими наслідками.

"Я думаю, криза буде для нашої економіки великим ударом. Найоптимістичніші прогнози, які мені доводилося бачити, передбачають падіння української економіки на 8 % за рік. Є прогнози ще гірше. Багато буде залежати від того, як довго триватиме карантин, який фактично паралізує діяльність наших підприємств, нашої економіки. Нічого хорошого від цього чекати не варто. Крім того, у нас повернулися з-за кордону сотні тисяч заробітчан, за деякими оцінками їх до мільйона, а може і більше. Ці люди не факт, що виїдуть назад, не факт, що Європа їх назад пустить. Їм доведеться шукати тут якесь застосування, і це стане справжнім викликом для держави. Вони з'їдуться до міст, почнуть люмпенізуватися, плодити кримінал та інші негативні соціальні явища. Я вважаю, наша держава не здатна буде з цим впоратися, це буде великою проблемою", - висловив свою думку експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики заявляють про те, що в Україні необхідно відкрити кафе і ресторани.

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