"Будет несладко". Кому ждать неприятностей с вступлением в силу нового закона о мобилизации

Новый Закон о мобилизации вступит в силу 16 мая. Это означает, что начнут действовать новые условия вручения повесток, предоставления отсрочек, а также будут тщательно проверять мужчин, получивших ІІ и ІІІ категории инвалидности во время полномасштабного вторжения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Владимира Крекотня в Instagram .

Кому следует ждать неприятностей

⁣"Всем владельцам липовых справок МСЭК придется очень не сладко, когда закон 10449 вступит в силу. Ведь во исполнение президента Кабмин вместе с правоохранительными органами проведут тотальную проверку обоснованности решений МСЭК о назначении впервые ІІ и ІІІ группы инвалидности всем мужчинам в возрасте от 25 до 50 лет, которые получили соответствующую группу в период с 24 февраля 2022 по 16 мая 2024 года", - говорит адвокат.

Это касается всех мужчин, кроме определенных категорий.

Кого не будут проверять

Законом предусмотрено, что не будут проверять людей, получивших инвалидность:

в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности

по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при защите Отечества

вследствие отсутствия конечности, кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из четных органов

вследствие наличия онкологического заболевания

вследствие интеллектуальных нарушений или психических расстройств, церебрального паралича или других паралитических синдромов

вследствие причины инвалидности с детства

⁣"Пока не изданы нормативные акты, которые будут регламентировать порядок проведения этой проверки. Сам Закон или решение СНБО не возлагают на мужчин обязанностей что-то делать по собственной инициативе⁣", - говорит Крекотень.