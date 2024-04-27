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"Будет несладко". Кому ждать неприятностей с вступлением в силу нового закона о мобилизации

Суббота 27 апреля 2024 08:01
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"Будет несладко". Кому ждать неприятностей с вступлением в силу нового закона о мобилизации К чему готовиться мужчинам (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Владимир Крекотень

Новый Закон о мобилизации вступит в силу 16 мая. Это означает, что начнут действовать новые условия вручения повесток, предоставления отсрочек, а также будут тщательно проверять мужчин, получивших ІІ и ІІІ категории инвалидности во время полномасштабного вторжения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Владимира Крекотня в Instagram.

Кому следует ждать неприятностей

⁣"Всем владельцам липовых справок МСЭК придется очень не сладко, когда закон 10449 вступит в силу. Ведь во исполнение президента Кабмин вместе с правоохранительными органами проведут тотальную проверку обоснованности решений МСЭК о назначении впервые ІІ и ІІІ группы инвалидности всем мужчинам в возрасте от 25 до 50 лет, которые получили соответствующую группу в период с 24 февраля 2022 по 16 мая 2024 года", - говорит адвокат.

Это касается всех мужчин, кроме определенных категорий.

Кого не будут проверять

Законом предусмотрено, что не будут проверять людей, получивших инвалидность:

  • в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности
  • по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при защите Отечества
  • вследствие отсутствия конечности, кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из четных органов
  • вследствие наличия онкологического заболевания
  • вследствие интеллектуальных нарушений или психических расстройств, церебрального паралича или других паралитических синдромов
  • вследствие причины инвалидности с детства

⁣"Пока не изданы нормативные акты, которые будут регламентировать порядок проведения этой проверки. Сам Закон или решение СНБО не возлагают на мужчин обязанностей что-то делать по собственной инициативе⁣", - говорит Крекотень.

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