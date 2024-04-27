"Буде несолодко". Кому чекати неприємностей із набуттям чинності нового Закону про мобілізацію

Новий Закон про мобілізацію набуде чинності 16 травня. Це означає, що почнуть діяти нові умови щодо вручення повісток, надання відстрочок, а також ретельно перевірятимуть чоловіків, які отримали ІІ і ІІІ категорії інвалідності під час повномасштабного вторгнення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Володимира Крекотня в Instagram .

Кому слід чекати неприємностей

⁣"Усім власникам липових довідок МСЕК доведеться дуже не солодко, коли закон 10449 набуде чинності. Адже на виконання президента Кабмін разом із правоохоронними органами проведуть тотальну перевірку обґрунтованості рішень МСЕК щодо призначення вперше ІІ та ІІІ групи інвалідності усім чоловікам у віці від 25 до 50 років, які отримали відповідну групу у період з 24 лютого 2022 року по 16 травня 2024⁣ року", - говорить адвокат.

Це стосуватиметься усіх чоловіків, окрім певних категорій.

Кого не перевірятимуть

Законом передбачено, що не перевірятимуть людей, які отримали інвалідність:

у порядку підвищення/зменшення групи інвалідності

за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни

внаслідок відсутності кінцівки, кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів

внаслідок наявності онкологічного захворювання

внаслідок інтелектуальних порушень чи психічних розладів, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів

внаслідок причини інвалідності з дитинства

⁣"Поки що, не видано нормативних актів, що регламентуватимуть порядок проведення цієї перевірки. Сам Закон або рішення РНБО не покладають на чоловіків обов’язків щось робити за власною ініціативою⁣", - каже Крекотень.