Конфискация авто в пользу армии: что нужно знать украинцам

После того, как президент Владимир Зеленский подписал Закон о мобилизации , украинцев волнует вопрос - как же будут изымать авто у граждан на нужды армии, ведь эта норма предусмотрена в законе.

О том, к чему нужно быть готовым украинцам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Адвокатского бюро ⁣⁣"Пані в законі⁣"⁣ в You Tube .

Что нужно знать о конфискации авто в пользу армии

⁣"Законопроект 10449 предусматривает возможность конфисковать на нужды ВСУ авто у военнообязанного, если на него оформлено два транспортных средства или больше. Сейчас очень распространенный вопрос - если переоформить машину на жену, то заберут ли в таком случае авто?⁣", - говорит адвокат Мария Левченко.

По ее словам, в законопроекте не прописано, что два автомобиля будут считаться именно на семью.

⁣"А это значит, что если было два авто оформлено на мужа и он одно передает в собственность жены, то в таком случае семья не обязана отдавать одно авто на ВСУ⁣", - говорит юрист.

Также Левченко подчеркнула, что пока нет информации о процедуре компенсации авто, поскольку Кабмин еще должен разработать соответствующий порядок.

Какой транспорт в первую очередь будут изыматься

Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Обозревателю объяснил, какие авто будут изымать и не является ли эта норма нарушением прав человека.

⁣"Если транспортное средство является единственным источником обеспечения существования человека или это единственное у человека транспортное средство, то оно не может быть изъято. Но если есть более одного транспортного средства, если они могут потенциально быть приспособлены к выполнению задач сектора безопасности и обороны, то они могут быть изъяты⁣", - заявил Вениславский.

При этом он отметил, что армия заинтересована в специфических автомобилях: грузовых автомобилях, предназначенных для перевозки боеприпасов, личного состава, специальной техники, которая может работать в условиях бездорожья.

Депутат пояснил, что в ТЦК и СП будут создаваться мобилизационные заказы на транспортные средства, которые могут быть изъяты. Но в то же время легковые автомобили в такие списки не входят.

При этом Вениславский отметил, что норма об изъятии авто с компенсацией не нарушает права граждан.

Напомним, что закон вступит в силу через месяц после подписи президента - 16 мая.