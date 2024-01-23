"Ложь и манипуляции". Дочь Гринкевича впервые отреагировала на ситуацию вокруг своей семьи

Дочь Гринкевича впервые отреагировала на коррупционный скандал

Так, Ольга нарушила молчание после того, как Печерский райсуд Киева в понедельник, 22 января, отправил под стражу ее брата Романа.

Накануне его задержали в Одессе при попытке незаконного пересечения границы.

С 18 января Гринкевич-младший находился в розыске.

В своих Instagram-stories сестра бывшего избранника Сони Морозюк возмутилась из-за "неэтичных" действий правоохранителей, которые опубликовали в сеть фото ее брата с торсом, а также заявила, что СМИ распространяют "ложь и манипуляции".

Ольга Гринкевич прокомментировала задержание брата Романа (фото: instagram.com/olya__hr)

"Сначала "украли" без предоплаты. Теперь "пересекал границу" на кровати в тапочках. Я очень надеюсь, что люди начали понимать масштаб абсурда! Начали понимать то, как замыливают глаза!", - написала любительница VIP-вагонов Укрзализныци.

"Как общество используют против людей, на стороне которых правда! Правда, которую, к сожалению, игнорируют наши "объективные" СМИ. Я оставлю за скобками вопрос этики "правоохранителей", относительно опубликованных фото", - добавила она.

Ольга Гринкевич прокомментировала задержание брата Романа (фото: instagram.com/olya__hr)

Также экс-жена футболиста Марьяна Шведа сказала, что будет ждать окончательного решения суда, "который будет опираться на факты".

"Слава Богу, что окончательное решение будет за судом, который будет опираться на факты, а не на ложь и манипуляции СМИ. Остается лишь ждать правосудия", - подытожила Ольга.

Ольга Гринкевич прокомментировала задержание брата Романа и отца (фото: instagram.com/olya__hr)

Напомним, 22 января Печерский районный суд Киева отправил фигурирующего по делу о поставке некачественной одежды для ВСУ Романа Гринкевича под стражу до 17 марта 2024 года с возможностью внести залог более 500 миллионов гривен.

Однако адвокат бизнесмена заявил, что внести указанную сумму у подозреваемого нет возможности, ведь все его счета заблокированы.