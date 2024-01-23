"Брехня і маніпуляції". Дочка Гринкевича вперше відреагувала на ситуацію навколо своєї родини

Донька Гринкевича вперше відреагувала на корупційний скандал

Так, Ольга порушила мовчання після того, як Печерський райсуд Києва в понеділок, 22 січня, відправив під варту її брата Романа.

Напередодні його затримали в Одесі під час спроби незаконного перетину кордону.

З 18 січня Гринкевич-молодший перебував у розшуку.

У своїх Instagram-stories сестра колишнього обранця Соні Морозюк обурилася через "неетичні" дії правоохоронців, які опублікували у мережу фото її брата з торсом, а також заявила, що ЗМІ поширюють "брехню і маніпуляціі".

Ольга Гринкевич прокоментувала затримання брата Романа (фото: instagram.com/olya__hr)

"Спочатку "вкрали" без передоплати. Тепер "перетинав кордон" на ліжку в тапочках. Я дуже сподіваюся, що люди почали розуміти масштаб абсурду! Почали розуміти те, як замилюють очі!", - написала любителька VIP-вагонів Укрзалізниці.

"Як суспільство використовують проти людей, на боці яких правда! Правда, яку, на жаль, ігнорують наші "об'єктивні" ЗМІ. Я залишу за дужками питання етики "правоохоронців", щодо опублікованих фото", - додала вона.

Ольга Гринкевич прокоментувала затримання брата Романа (фото: instagram.com/olya__hr)

Також ексдружина футболіста Мар'яна Шведа сказала, що буде чекати остаточного рішення суду, "який буде опиратися на факти".

"Слава Богу, що остаточне рішення буде за судом, який буде опиратися на факти, а не на брехню і маніпуляції ЗМІ. Залишається лише чекати правосуддя", - підсумувала Ольга.

Ольга Гринкевич прокоментувала затримання брата Романа та батька (фото: instagram.com/olya__hr)

Нагадаємо, 22 січня Печерський районний суд Києва відправив Романа Гринкевича, який фігурує у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ, під варту до 17 березня 2024 року з можливістю внести заставу понад 500 мільйонів гривень.

Однак адвокат бізнесмена заявив, що внести вказану суму підозрюваний не має можливості, адже всі його рахунки заблоковані.