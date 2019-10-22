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Бійці ВСУ знищили трьох бойовиків "Л/ДНР": всі подробиці (фото)

STYLERЖиття    22.10.2019 - 22:49
Бійці ВСУ знищили трьох бойовиків "Л/ДНР": всі подробиці (фото)
Військові ВСУ ліквідували трьох найманців Путіна (фото: facebook.com/abazia)

Українські військові вбили трьох бойовиків "Л/ДНР"

Військові ВСУ ліквідували на Донбасі трьох бойовиків "Л/ДНР", серед яких були найманці з Росії. Про це повідомив український військовослужбовець Анатолій Штефан "Штірліц" у своєму Telegram-каналі.

За його словами, помер Максим Виноградов з Удмуртії і Віктор "Дон" Плешаков з Санкт-Петербурга. Крім того, помер Володимир "Дядя Вова" Феденко, який народився у Луганській області.

Бійці ВСУ знищили трьох бойовиків &quot;Л/ДНР&quot;: всі подробиці (фото)Бійці ВСУ знищили трьох бойовиків &quot;Л/ДНР&quot;: всі подробиці (фото)

Бійці ВСУ знищили трьох бойовиків &quot;Л/ДНР&quot;: всі подробиці (фото)

Військові ВСУ ліквідували трьох найманців Путіна (фото: Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца")

Нагадаємо, що на Донбасі українськими військовими були знищені одразу два російських найманця, один з яких був внесений в базу даних сайту "Миротворець".

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилося відео потужного вибуху на складі боєприпасів в Донецьку. На відео можна побачити, як відбуваються сильні вибухи і стоїть густий чорний стовп диму.

Ми також писали про те, що на Донбасі ліквідували командира ворожих диверсантів Олексія Троцая з псевдонімом "Лев". Бойовик керував одним з підрозділів 11 ОМСП (в/ч 08818) 1 АК ЮВО ЗС РФ.

Він помер в реанімації через декілька днів після поранення в ході бойового зіткнення в районі Спартак-Ясинувата. У базі даних на сайті "Миротворець" зазначено, що Троцай народився в селищі Очеретене в Ясинуватському районі Донецької області.

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