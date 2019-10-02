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Бійці ЗСУ знищили командира бойовиків "ДНР": усі подробиці

STYLERЖиття    02.10.2019 - 22:37
Бійці ЗСУ знищили командира бойовиків "ДНР": усі подробиці
Військові ЗСУ вбили командира бойовиків ДНР (фото: vk.com/sdd_sevastopol)

Українські військові вбили ще одного командира бойовиків "ДНР"

Військові ЗСУ ліквідували на Донбасі командира бойовиків так званої "ДНР" Максима Верещагу. У терориста був позивний "Малюк". Про це повідомив український військовослужбовець Анатолій Штефан "Штірліц" у своєму Telegram-каналі.

Відомо, що Верещага входить у базу "Миротворець". Він народився 21 березня 1993 року у селі з. Високопілля Олександрівського району Донецької області. Бойовик входив у 2 роту 3 МСБ 3 ОМСБр "Беркут" (в/ч 08803) 1АК ЮВО ЗС РФ.

Бійці ЗСУ знищили командира бойовиків &quot;ДНР&quot;: усі подробиці

Максим Верещага зліва (фото: myrotvorets.center)

Нагадаємо, що в мережі повідомили про новий вантаж 200 на Донбасі. 25 вересня від інсульту помер бойовик Дмитро Малигін з позивним "Моня".

Раніше повідомлялося про те, що в мережі з'явилося відео потужного вибуху на складі російських боєприпасів в Донецьку. На відео було видно, як потужні вибухи стали причиною густого чорного стовпа диму. За словами очевидця подій, осколки боєприпасів падали на житлові будинки.

Ми також писали про те, що на Донеччині ліквідували командира ворожих диверсантів Олексія Троцая. Бойовик керував одним з підрозділів 11 ОМСП (в/ч 08818) 1 АК ЮВО ЗС РФ.

42-річний терорист помер у реанімації через декілька днів після поранення у ході зіткнення в районі Спартак-Ясинувата.

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