ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі ліквідували командира ворожих диверсантів: подробиці (фото)

STYLERВійна    12.09.2019 - 16:35
На Донбасі ліквідували командира ворожих диверсантів: подробиці (фото)
На Донбасі ліквідували командира бойовиків (ілюстративне фото: YouTube screenshot/RafaVideoart channel)

Бойовик мав кілька "нагород" від окупантів

На Донбасі було ліквідовано командира роти розвідки бойовиків угрупування ""ДНР" "Восток" Олексія Троцая з псевдонімом "Лев". Про це розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці в Facebook.

Терорист керував одним з підрозділів 11 ОМСП (в/ч 08818) 1 АК ЮВО ВС РФ.

Зазначається, що 42-річний бойовик помер в реанімації 10 вересня через кілька днів після поранення у ході зіткнення в районі Спартак-Ясинувата.

В базі даних на сайті "Миротворець" говориться, що Троцай був уродженцем селища Очеретяне в Ясинуватському районі Донецької області.

На Донбасі ліквідували командира ворожих диверсантів: подробиці (фото)

На Донбасі був ліквідований один з командирова бойовиків Олексій Троцай із псевдонімом "Лев" (Фото: myrotvorets.center)

Він менше року працював в 90-х в міліції в Авдіївці. Потім займався підприємницькою діяльністю.

Від самого початку російської інтервенції на Донбасі приєднався до окупантів і активно воював проти України. Бойовик отримав за це кілька "ДНРівських" нагород.

На Донбасі ліквідували командира ворожих диверсантів: подробиці (фото)

На Донбасі був ліквідований один з командирова бойовиків Олексій Троцай із псевдонімом "Лев" (Фото: twitter.com/666_mancer)

Відомий блогер Necro Mancer опублікував в Twitter скрін поста одного з керівників бойовиків Олександра Ходаковського, в якому йдеться про похорони "Лева" 12 вересня. За його словами, Троцай отримав поранення при спробі вивезти загиблого бойовика з передових позицій 5 вересня.

Як повідомлялося раніше, на Донбасі ліквідували ще одного бойовика, якого "ДНРівці" називали "легендою", також він відомий за позивним "Смс".

Також ми писали про те, що ще до оголошення "хлібного перемир'я" воїни ЗСУ підірвали посеред тимчасово окупованого міста Ясинувата Донецької області дім "глави МВС" "ДНР" Олексія Дикого. В мережі нещодавно показали відео спецоперації.

В Одесі судитимуть колишніх бойовиків "ДНР" Не треба вигадувати: відомий журналіст розповів, як повернути Донбас
Новини України ДонбасДНРбойовики
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся