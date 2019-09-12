На Донбасі ліквідували командира ворожих диверсантів: подробиці (фото)

На Донбасі ліквідували командира бойовиків (ілюстративне фото: YouTube screenshot/RafaVideoart channel)

Бойовик мав кілька "нагород" від окупантів

На Донбасі було ліквідовано командира роти розвідки бойовиків угрупування ""ДНР" "Восток" Олексія Троцая з псевдонімом "Лев". Про це розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці в Facebook.

Терорист керував одним з підрозділів 11 ОМСП (в/ч 08818) 1 АК ЮВО ВС РФ.

Зазначається, що 42-річний бойовик помер в реанімації 10 вересня через кілька днів після поранення у ході зіткнення в районі Спартак-Ясинувата.

В базі даних на сайті "Миротворець" говориться, що Троцай був уродженцем селища Очеретяне в Ясинуватському районі Донецької області.

На Донбасі був ліквідований один з командирова бойовиків Олексій Троцай із псевдонімом "Лев" (Фото: myrotvorets.center)

Він менше року працював в 90-х в міліції в Авдіївці. Потім займався підприємницькою діяльністю.

Від самого початку російської інтервенції на Донбасі приєднався до окупантів і активно воював проти України. Бойовик отримав за це кілька "ДНРівських" нагород.

На Донбасі був ліквідований один з командирова бойовиків Олексій Троцай із псевдонімом "Лев" (Фото: twitter.com/666_mancer)

Відомий блогер Necro Mancer опублікував в Twitter скрін поста одного з керівників бойовиків Олександра Ходаковського, в якому йдеться про похорони "Лева" 12 вересня. За його словами, Троцай отримав поранення при спробі вивезти загиблого бойовика з передових позицій 5 вересня.

Як повідомлялося раніше, на Донбасі ліквідували ще одного бойовика, якого "ДНРівці" називали "легендою", також він відомий за позивним "Смс".

Також ми писали про те, що ще до оголошення "хлібного перемир'я" воїни ЗСУ підірвали посеред тимчасово окупованого міста Ясинувата Донецької області дім "глави МВС" "ДНР" Олексія Дикого. В мережі нещодавно показали відео спецоперації.