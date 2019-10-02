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На Донеччині ліквідували бойовика "ДНР": всі подробиці (фото)

STYLERЖиття    02.10.2019 - 07:12
На Донеччині ліквідували бойовика "ДНР": всі подробиці (фото)
На Донеччині ліквідували бойовика (Колаж РБК-Україна)

На Донбасі українськими військовими були знищені відразу два російських найманця

На Донбасі був ліквідований черговий російський найманець, який був внесений в базу даних сайту "Миротворець" – Євген Герасимов.

Як повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" у своєму Telegram-каналі, бойовик "ДНР" був знищений в понеділок, 30 вересня.

На Донеччині ліквідували бойовика &quot;ДНР&quot;: всі подробиці (фото)

На Донеччині ліквідували бойовика "ДНР"

"30.09.2019 Герасимов "Василич" Євген сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів", - так завуальовано повідомив офіцер ЗСУ про знищення ворога і опублікував фотографії російського найманця, якими той хвалився в соціальних мережах.

На Донеччині ліквідували бойовика &quot;ДНР&quot;: всі подробиці (фото)

Скріншот

Однак з'ясувалося, що в цей же день на Донеччині ліквідували ще одного бойовика, який був снайпером "ДНР" і близьким другом Захара Прілепіна. Як повідомляється, Андрій Куцький з прізвиськом "Скрипаль" отримав важке поранення і помер.

На Донеччині ліквідували бойовика &quot;ДНР&quot;: всі подробиці (фото)

На Донеччині ліквідували снайпера "ДНР"

"Смертельно поранений і через день помер Скрипаль. Вчора. Снайпер, армія "ДНР". Ми з ним довго, неспішно переписувалися, ще в пору моєї служби. Потім навіть разом ходили на зустріч зі студентами в один з Вузів Донецька", - написав Прилєпін.

На Донеччині ліквідували бойовика &quot;ДНР&quot;: всі подробиці (фото)Скріншот поста

В коментарях до його посту користувачі повідомили, що Куцький був родом із Одеси, але перестав спілкуватися з батьками через те, що розійшовся з ними в політичних поглядах. Він виїхав з рідного міста ще до Майдану і часто відвідував Москву.

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