Бойцы ВСУ уничтожили трех боевиков "Л/ДНР": все детали (фото)

Военные ВСУ ликвидировали трех наемников Путина (фото: facebook.com/abazia)

Украинские военные убили трех боевиков "Л/ДНР"

Военные ВСУ ликвидировали на Донбассе трех боевиков "Л/ДНР", среди которых были наемники из России. Об этом сообщил украинский военнослужащий Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

По его словам, скончался Максим Виноградов из Удмуртии и Виктор "Дон" Плешаков из Санкт-Петербурга. Кроме того, умер Владимир "Дядя Вова" Феденко, который родился в Луганской области.

Военные ВСУ ликвидировали трех наемников Путина (фото: Telegram-канал Анатолия Штефана "Штирлица")

Напомним, что на Донбассе украинскими военными были уничтожены сразу два российских наемника, один из которых был внесен в базу данных сайта "Миротворец".

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео мощного взрыва на складе боеприпасов в Донецке. На видео можно увидеть, как происходят сильные взрывы и стоит густой черный столб дыма.

Мы также писали о том, что на Донбассе ликвидировали командира вражеских диверсантов Алексея Троцая с псевдонимом "Лев". Боевик руководил одним из подразделений 11 ОМСП (в/ч 08818) 1 АК ЮВО ВС РФ.

Он скончался в реанимации через несколько дней после ранения в ходе боевого столкновения в районе Спартак-Ясиноватая. В базе данных на сайте "Миротворец" указано, что Троцай родился в поселке Очеретяное в Ясиноватском районе Донецкой области.