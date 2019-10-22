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Бойцы ВСУ уничтожили трех боевиков "Л/ДНР": все детали (фото)

STYLERЖизнь    22.10.2019 - 22:49
Бойцы ВСУ уничтожили трех боевиков "Л/ДНР": все детали (фото)
Военные ВСУ ликвидировали трех наемников Путина (фото: facebook.com/abazia)

Украинские военные убили трех боевиков "Л/ДНР"

Военные ВСУ ликвидировали на Донбассе трех боевиков "Л/ДНР", среди которых были наемники из России. Об этом сообщил украинский военнослужащий Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

По его словам, скончался Максим Виноградов из Удмуртии и Виктор "Дон" Плешаков из Санкт-Петербурга. Кроме того, умер Владимир "Дядя Вова" Феденко, который родился в Луганской области.

Бойцы ВСУ уничтожили трех боевиков &quot;Л/ДНР&quot;: все детали (фото)Бойцы ВСУ уничтожили трех боевиков &quot;Л/ДНР&quot;: все детали (фото)

Бойцы ВСУ уничтожили трех боевиков &quot;Л/ДНР&quot;: все детали (фото)

Военные ВСУ ликвидировали трех наемников Путина (фото: Telegram-канал Анатолия Штефана "Штирлица")

Напомним, что на Донбассе украинскими военными были уничтожены сразу два российских наемника, один из которых был внесен в базу данных сайта "Миротворец".

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео мощного взрыва на складе боеприпасов в Донецке. На видео можно увидеть, как происходят сильные взрывы и стоит густой черный столб дыма.

Мы также писали о том, что на Донбассе ликвидировали командира вражеских диверсантов Алексея Троцая с псевдонимом "Лев". Боевик руководил одним из подразделений 11 ОМСП (в/ч 08818) 1 АК ЮВО ВС РФ.

Он скончался в реанимации через несколько дней после ранения в ходе боевого столкновения в районе Спартак-Ясиноватая. В базе данных на сайте "Миротворец" указано, что Троцай родился в поселке Очеретяное в Ясиноватском районе Донецкой области.

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