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Бургунди - хит сезона: как добавить модный цвет к своему осеннему гардеробу

Воскресенье 06 октября 2024 18:18
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Бургунди - хит сезона: как добавить модный цвет к своему осеннему гардеробу С чем сочетается насыщенный бордовый оттенок (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Осенью многие стараются покупать более практичную одежду серого и черного оттенков, которые еще больше вгоняют в депрессию. Однако не стоит бояться других цветов, тем более что сейчас в тренде благородный винный или, как его еще называют, бургунди.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие оттенки с ним лучше всего сочетать, чтобы выглядеть стильно в этом сезоне.

Темно-синий и бургунди

Насыщенный синий цвет (его еще называют "нави") отлично сочетается с бордовым. Подберите стильный образ: черную юбку-баллон в длине миди, джемпер насыщенного бордового оттенка, который сверху украсьте тонким ремнем. Дополните лук туфлями Мэри Джейн, а в более прохладные дни сапожками в тон к свитеру.

Бургунди - хит сезона: как добавить модный цвет к своему осеннему гардеробу

Бургунди и синий (фото: instagram.com/nnennaechem)

Коричневый и бургунди

Еще один фаворит сезона - коричневый и все его оттенки. Для повседневного лука присмотрите светло-коричневый лонгслив, широкие брюки и пальто. Добавьте в образ яркую деталь – сумку в цвете бургунди.

Бургунди - хит сезона: как добавить модный цвет к своему осеннему гардеробу

Акценты в образе также важны (фото: instagram.com/monikh)

Экрю и бургунди

Оттенки молочного также хорошо сочетаются с насыщенным бордовым оттенком. Надевайте теплое трикотажное платье в рубчик, а сверху накиньте бордовый пиджак из натуральной кожи. В этом сочетании светлого и темного есть что-то такое изысканное и роскошное.

Бургунди - хит сезона: как добавить модный цвет к своему осеннему гардеробу

Светлые оттенки также можно сочетать с бордовым (фото: instagram.com/sylviemus_)

Серый и бургунди

Серый цвет также можно разбавить более насыщенным бургунди. Присмотритесь к такому наряду: серая юбка в длине макси, бордовый свитер и серый шарф. Дополнят лук ботильоны на удобном каблуке и вместительная сумка.

Бургунди - хит сезона: как добавить модный цвет к своему осеннему гардеробу

Вариант на каждый день (фото: instagram.com/annabelrosendahl)

Ранее мы рассказали, как выглядит самая модная обувь на осень 2024.

Также посмотрите модные образы на осень 2024 с укороченным тренчем и кожаной курткой.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: NNENNA, Monikh, Sylvie Mus, Annabel Rosendahl.

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