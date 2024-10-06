Бургунди - хит сезона: как добавить модный цвет к своему осеннему гардеробу

Осенью многие стараются покупать более практичную одежду серого и черного оттенков, которые еще больше вгоняют в депрессию. Однако не стоит бояться других цветов, тем более что сейчас в тренде благородный винный или, как его еще называют, бургунди.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие оттенки с ним лучше всего сочетать, чтобы выглядеть стильно в этом сезоне.

Темно-синий и бургунди

Насыщенный синий цвет (его еще называют "нави") отлично сочетается с бордовым. Подберите стильный образ: черную юбку-баллон в длине миди, джемпер насыщенного бордового оттенка, который сверху украсьте тонким ремнем. Дополните лук туфлями Мэри Джейн, а в более прохладные дни сапожками в тон к свитеру.

Бургунди и синий (фото: instagram.com/nnennaechem)

Коричневый и бургунди

Еще один фаворит сезона - коричневый и все его оттенки. Для повседневного лука присмотрите светло-коричневый лонгслив, широкие брюки и пальто. Добавьте в образ яркую деталь – сумку в цвете бургунди.

Акценты в образе также важны (фото: instagram.com/monikh)

Экрю и бургунди

Оттенки молочного также хорошо сочетаются с насыщенным бордовым оттенком. Надевайте теплое трикотажное платье в рубчик, а сверху накиньте бордовый пиджак из натуральной кожи. В этом сочетании светлого и темного есть что-то такое изысканное и роскошное.

Светлые оттенки также можно сочетать с бордовым (фото: instagram.com/sylviemus_)

Серый и бургунди

Серый цвет также можно разбавить более насыщенным бургунди. Присмотритесь к такому наряду: серая юбка в длине макси, бордовый свитер и серый шарф. Дополнят лук ботильоны на удобном каблуке и вместительная сумка.

Вариант на каждый день (фото: instagram.com/annabelrosendahl)