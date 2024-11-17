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Бургунди - главный цвет осени и зимы 2024-2025: как его носят украинские звезды

Воскресенье 17 ноября 2024 13:30
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Бургунди - главный цвет осени и зимы 2024-2025: как его носят украинские звезды Трендовый оттенок бургунди (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

На пике популярности осенью и зимой 2024-2025 цвет бургунди. Этот благородный винный оттенок можно добавить в свой гардероб с помощью акцентов, например, выбрав обувь, сумку или головной убор, или же собрав полностью total look.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как в этом сезоне носят трендовый оттенок украинские звезды.

Насыщенный бордовый оттенок сейчас находится на пике популярности и уже назван одним из трендовых на осень-зиму 2024-2025. Самые популярные сочетания этого цвета с бежевым (молочным), серым, хаки, синим, коричневым, светло-розовым и голубым.

Катя Осадчая

Ведущая следит за модными трендами, имеет свой стиль и часто публикует на странице в соцсети Instagram фото в модных луках. Она делится со своими подписчиками снимками как в повседневных образах, так и с различных мероприятий.

Бургунди - главный цвет осени и зимы 2024-2025: как его носят украинские звезды

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

К слову, если для съемок в социальных проектах Осадчая выбирает сдержанные брючные костюмы, то в будние дни телеведущая предпочитает удобные луки с джинсами и короткими куртками.

Бургунди - главный цвет осени и зимы 2024-2025: как его носят украинские звезды

Ведущая (фото: instagram.com/kosadcha)

На днях она продемонстрировала несколько total look в трендовом оттенке бургунди. Сначала она примерила образ с юбкой мини и приталенным жакетом, который дополнила классическими черными сапогами.

Бургунди - главный цвет осени и зимы 2024-2025: как его носят украинские звезды

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Второй образ с пиджаком она дополнила широкими брюками. Получился стильный лук для деловых встреч и переговоров.

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина может похвастаться идеальной фигурой в 45 лет. Часто ее образы акцентируют на этом внимание.

Для осеннего лука она выбрала самое стильное сочетание - бургунди и серый. Она надела тонкий гольф-водолазку серого оттенка, кожаные брюки и длинный плащ бордового оттенка. Свой образ она дополнила брендовой обувью.

Бургунди - главный цвет осени и зимы 2024-2025: как его носят украинские звезды

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Анастасия Цимбалару

Украинская актриса театра и кино Анастасия Цимбалару, которая сыграла одну из главных ролей в сериале "Жіночий лікар. Нове життя", также следит за модными трендами. В ее гардеробе есть несколько образов в оттенке бургунди.

На днях артистка продемонстрировала лук, в котором собрала все тренды осени 2024 - бордовый цвет и кожаные вещи. Платье в длине миди она дополнила пиджаком и элегантными туфлями-лодочками.

Бургунди - главный цвет осени и зимы 2024-2025: как его носят украинские звезды

Анастасия Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Для другого мероприятия она также выбрала костюм в цвете бургунди, но на этот раз из вельветами и с короткой юбкой мини. Его она разбавила черной блузой.

Бургунди - главный цвет осени и зимы 2024-2025: как его носят украинские звезды

Второй образ актрисы (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Ранее мы рассказали, как сделать трендовый макияж в цвете бургунди.

Также почитайте, с чем сочетать цвет бургунди.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы Маши Ефросининой, Анастасии Цимбалару, Кати Осадчей.

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