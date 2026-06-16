Ядерный бомбардировщик B-52 разбился в США (видео)

В Калифорнии произошла катастрофа во время испытательного полета стратегической авиации. Тяжелый бомбардировщик упал на землю почти сразу после взлета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Этот самолет активно использовался во Вьетнаме. Позже он стал ключевым инструментом во время операций в Ираке. В честь самолета даже назван специальный рецепт коктейля.

Первые модели представили в 1950-х годах. Несмотря на солидный возраст, самолет остается основой американской воздушной мощи. Экипаж машины обычно состоит из пяти человек.

Бомбардировщик B-52 - это настоящая легенда. Компания Boeing разработала этот самолет еще в середине прошлого века.

На базе регулярно проводят испытательные полеты новых самолетов. Также там проверяют экспериментальные разработки.

Авиабаза Эдвардс - это особый объект, где ВВС США и NASA тестируют авиацию будущего.

Какие потери понесли ВВС США в последнее время

Этот год сильно подорвал воздушные силы США. Только во время военной операции Epic Fury на Ближнем Востоке Пентагон потерял или повредил не менее 42 единиц современной техники.

Часть самолетов разбилась из-за фатальных неполадок систем и ПВО. Три истребителя F-15E были уничтожены дружественным огнем над территорией Кувейта. Еще один самолет-заправщик разбился в Ираке из-за технических неполадок и хаоса в воздухе.