С чем носить джинсы осенью и зимой: блогерша показала 7 стильных образов на каждый день
Джинсы - универсальная одежда на каждый день. С брюками из денима можно составить лук как на деловую встречу, так и на праздничное мероприятие или прогулку с ребенком в парке.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блогершу Anouk Yve рассказывает, с чем сочетать джинсы осенью и зимой 2024-2025, чтобы выглядеть стильно.
Total denim look
В тренде - total denim look. Стилизовать можно рубашки и куртки с джинсами и юбками, но нужно стараться выбирать деним в одной цветовой гамме, чтобы образ был эффектным.
Для стильного лука блогерша выбрала джинсы прямого кроя голубого оттенка и в тон к ним рубашку, которую она заправила в брюки. Чтобы сделать многослойный образ, под рубашку она одела бежевый свитер с молнией на горловине. Завершали образ трендовые ботильоны из замши на небольшом каблуке, а также коричневая сумка.
Образ на каждый день (фото: instagram.com/anoukyve)
Джинсы, пиджак или пальто
Для стильного образа надевайте темно-синие брюки из денима. Дополните их базовой футболкой и пиджаком. Для более холодных осенних и зимних дней сверху накиньте пальто, а завершат лук ботильоны с узкими носками и сумка в тон к ним.
Лук на осень (фото: instagram.com/anoukyve)
Джинсы и дубленка
Для зимнего образа присмотрите длинную дубленку. Ее можно носить с джинсами прямого кроя, белой рубашкой и обувью на каблуках. Дополните образ вместительной сумкой и аксессуарами.
Лук на зиму (фото: instagram.com/anoukyve)
Джинсы, пальто и лоферы
Осенью можно поэкспериментировать с образами, и с одними джинсами носить разную верхнюю одежду. И если вы хотите быть в тренде - обратите внимание на коричневое пальто с поясом. Дополните его синими брюками из денима и закрытыми лоферами из замши.
Образ на холодную осень (фото: instagram.com/anoukyve)
Джинсы и высокие сапоги
Чтобы создать нарядный образ, надевайте узкие джинсы, белый джемпер и высокие сапоги с узким носком. Дополнить лук можно светло-бежевым палантином, небрежно накинутым на плечи, и украшениями.
Образ для выхода в свет (фото: instagram.com/anoukyve)
Джинсы и бомбер
Для стильного осеннего лука надевайте брюки из денима насыщенного синего оттенка, бежевый лонгслив и куртку-бомбер в стиле оверсайз. Дополните образ замшевыми лоферами и вместительной сумкой.
Образ на осень 2024 (фото: instagram.com/anoukyve)
Джинсы и укороченный пиджак
Также в гардероб можно добавить вариант с широкими джинсами. Надевайте их с гольфом-водолазкой и укороченным пиджаком букле. Завершат образ трендовые балетки, которые в более прохладные дни можно заменить грубыми ботинками. Сверху накиньте пальто или теплый пуховик.
Образ в офис или на встречу (фото: instagram.com/anoukyve)
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