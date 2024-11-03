Как стилизовать классические брюки: блогерша показала 3 варианта на каждый день (видео)

В гардеробе почти каждой девушки есть обычные брюки - черные, синие или коричневые. Сами по себе они ничем не примечательны, но если добавить к ним правильную обувь, верхнюю одежду и аксессуары, можно получить не один стильный образ.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блогершу India-Rose рассказывает, как стилизовать такие брюки, чтобы выглядеть модно.

Для первого образа блогерша выбрала теплый серо-коричневый свитер в стиле оверсайз. Его она заправила в брюки с высокой посадкой. Также она надела бежевые угги и укороченное пальто с пуговицами контрастного цвета. Свой лук она дополнила миниатюрной сумкой черного цвета.

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Для второго образа она выбрала свитшот молочного цвета. Переднюю часть она заправила в брюки, а заднюю оставила навыпуск. Также она подвернула рукава - так, чтобы их длина была три четверти. Этот лук она также дополнила бежевыми уггами и коричневым клатчем.

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Основа третьего образа - все те же классические брюки. Их блогерша дополнила черной футболкой, которую заправила в штаны, а также удобными кедами. Завершала образ коричневая замшевая куртка и сумка из такого же материала.

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Какие брюки в тренде в 2024 году

Самые трендовые брюки на зиму - это вельветовые и кожаные.

Брюки из натуральной или искусственной кожи остаются в модных трендах уже не один сезон. На осень и зиму можно присмотреть как узкие штаны, так и прямого кроя, а также с высокой линией талии и широкими штанинами.

В моде также кожаные штаны необычных оттенков: бежевого, коричневого, оливкового, серого и бургунди.

На зимний сезон присмотрите варианты в желто-оранжевой или коричневой гамме из вельвета. Это может быть как фасон прямого кроя, так и расклешенные брюки.