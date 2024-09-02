"Болезненная история". Цимбалару раскрыла детали развода с Баклановым после 10 лет отношений

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки Славе Демину.

Так, по словам Анастасии, выходя из отношений с мужем, она продолжала любить его.

"Эта любовь конечно трансформируется со временем в разные формы, но она со мной будет надолго точно", - призналась знаменитость.

На вопрос Демина, в какой момент они с Григорием приняли решение развестись, актриса ответила, что сначала супруги стали жить отдельно.

Пара верила, что у них все наладится, однако этого не произошло.

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

А вот кто из них первый заговорил о разводе - артистка раскрывать не стала. Говорит, что это не важно.

"Я не считаю, что это время пустое зря. Это время, которое было нам нужно… Конечно, болезненная история", - поделилась Цимбалару.

Она отметила, что им с Баклановым не пришлось делить имущество, ведь общего нажитого у них ничего не было.

"Квартиру мы снимали… В принципе мы всегда переезжали поближе к работе или туда, что было нам по карману", - рассказала актриса.

Напомним, в марте этого года Григорий Бакланов и Анастасия Цымбалару объявили о разводе. Пара украинских актеров была вместе 10 лет, 2 из которых - в официальном браке.

Ранее Бакланов намекнул, что стало причиной их разрыва.