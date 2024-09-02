"Болюча історія". Цимбалару розкрила деталі розлучення з Баклановим після 10 років стосунків

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю артистки Славі Дьоміну.

Так, зі слів Анастасії, виходячи зі стосунків з чоловіком, вона продовжувала кохати його.

"Ця любов звісно трансформується з часом у різні форми, але вона зі мною буде надовго точно", - зізналася знаменитість.

На запитання Дьоміна, в який момент вони з Григорієм прийняли рішення розлучитися, акторка відповіла, що спочатку подружжя стало жити окремо.

Пара вірила, що у них все налагодиться, однак цього не сталося.

Анастасія Цимбалару і Григорій Бакланов (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

А ось хто з них перший заговорив про розлучення - артистка розкривати не стала. Каже, що це неважливо.

"Я не вважаю, що це час згайний дарма. Це час, який був нам потрібний… Звісно, болюча історія", - поділилася Цимбалару.

Також вона зазначила, що їм з Баклановим не довелося ділити майно, адже спільного нажитого у них нічого не було.

"Квартиру ми знімали… У принципі ми завжди переїжджали поближче до роботи, чи туди, що було нам по кишені", - розповіла акторка.

Нагадаємо, у березні цього року Григорій Бакланов і Анастасія Цимбалару оголосили про розлучення. Пара українських акторів була разом 10 років, 2 з яких - в офіційному шлюбі.

Раніше Бакланов натякнув, що стало причиною їхнього розриву.