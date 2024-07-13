"Я ничего не потерял". Бакланов из "Спіймати Кайдаша" впервые прокомментировал развод с Цымбалару

Украинский актер Григорий Бакланов, известный многим по роли Лаврина в сериале "Спіймати Кайдаша, впервые прокомментировал развод с женой, актрисой Анастасией Цымбалару.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на интервью звезды для CK.Life.

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По словам Бакланова, причина их с Анастасией развода связана не с актерской деятельностью, а проблемами личного характера.

На вопрос журналистки, работает ли он с психологом из-за разрыва с Цимбалару, отвечает, что нет такой необходимости, ведь он "ничего не потерял".

"Я не потерял близкого человека. Она есть. Она жива, слава Богу, все хорошо. Просто такой период и жизнь идет, я двигаюсь дальше. Я ничего не потерял", - прокомментировал Григорий.

Также он признался, что с бывшей продолжает поддерживать связь.

А вот от ответа о том, есть ли у него новые отношения или симпатия, артист уклонился.

Напомним, звезда сериала "Спіймати Кайдаша" и актриса "Папика-2" были вместе 10 лет, 2 из которых - в официальном браке.

О завершении их истории любви знаменитости сообщили в совместном Instagram-посте в марте этого года.

Бывшие влюбленные опубликовали черно-белую фотографию и написали, что у каждого начинается своя новая история. Причину разрыва отношений актеры не стали выносить на публику.