ua en ru
Пн, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" вышла замуж и показала фото со свадьбы

Понедельник 02 сентября 2024 11:08
UA EN RU
Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" вышла замуж и показала фото со свадьбы Христина Федорак (фото: facebook.com/chrystyna.fedorak)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса Христина Федорак, которая в сериале "Спіймати Кайдаша" сыграла роль бухгалтера, вышла замуж.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу артистки.

Так, знаменитость опубликовала трогательные фотографии со свадьбы и сообщила о смене фамилии. Поэтому отныне она - Корчинская.

"Наконец-то пришло время изложить самый главный момент. Теперь официально - Корчинская Кристина Васильевна. Много тепла и благодарности в душе. Спасибо любимому, родителям, друзьям, Богу", - написала актриса.

Звезда сериала &quot;Спіймати Кайдаша&quot; вышла замуж и показала фото со свадьбы

Звезда сериала &quot;Спіймати Кайдаша&quot; вышла замуж и показала фото со свадьбы

Звезда сериала &quot;Спіймати Кайдаша&quot; вышла замуж и показала фото со свадьбы

Звезда сериала &quot;Спіймати Кайдаша&quot; вышла замуж и показала фото со свадьбы

Звезда сериала &quot;Спіймати Кайдаша&quot; вышла замуж и показала фото со свадьбы

Христина Федорак вышла замуж (фото: facebook.com/chrystyna.fedorak)

Напомним, о планах изменить семейный статус Христина сообщила в одном из своих интервью еще в мае этого года.

Тогда она поделилась, что громких празднований они с любимым устраивать не будут, а разделят этот день с самыми близкими родными и друзьями.

А вот рассказывать о своем избраннике актриса пока не торопится.

Звезда сериала &quot;Спіймати Кайдаша&quot; вышла замуж и показала фото со свадьбы

Звезда сериала &quot;Спіймати Кайдаша&quot; вышла замуж и показала фото со свадьбы

Звезда сериала &quot;Спіймати Кайдаша&quot; вышла замуж и показала фото со свадьбы

Звезда сериала &quot;Спіймати Кайдаша&quot; вышла замуж и показала фото со свадьбы

Звезда сериала &quot;Спіймати Кайдаша&quot; вышла замуж и показала фото со свадьбы

Христина Федорак вышла замуж (фото: facebook.com/chrystyna.fedorak)

Ранее финалистка "Супер топ-модель по-украински", сообщившая о замужестве, показала яркие кадры с праздника.

Также мы рассказывали о 4 звездах, которые сами признались своим бойфрендам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнеса Актриса Женитьба
NEWS
Обстрел Киева: продолжается ликвидация пожаров (фото последствий)
Обстрел Киева: продолжается ликвидация пожаров (фото последствий)