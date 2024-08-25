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Звезда украинских сериалов раскрыла секрет идеальной фигуры

Воскресенье 25 августа 2024 21:42
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Звезда украинских сериалов раскрыла секрет идеальной фигуры Анастасия Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)
Автор: Полина Иваненко

Актриса Анастасия Цымбалару нередко демонстрирует кадры в купальнике или в откровенном наряде. Звезда украинских сериалов, которой в июле этого года исполнилось 32 года, может похвастаться стройным телом. И оказалось, что дело не в генетике.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) в Stories на своей странице в Instagram раскрыла секрет идеальных форм.

"Волшебной таблетки не существует"

Актриса, игравшая в сериалах "Папік", "Жіночий лікар. Нове життя" и других, недавно вернулась из отпуска. И если во время отдыха Цымбалару позволяла себе полностью расслабиться, то теперь вернулась в режим.

Секрет фигуры актрисы - правильное питание. Также она занимается спортом. По ее словам, она не сразу пришла к желаемому, но сейчас пытается придерживаться выбранной цели.

"К сожалению, волшебной таблетки не существует. Все это - результат дисциплины, времени и привычки", - написала Анастасия на фото в купальнике.

Звезда украинских сериалов раскрыла секрет идеальной фигуры

Звезда украинских сериалов раскрыла секрет идеальной фигуры

В чем секрет стройности Цымбалару (скриншоты)

В отпуске она не придерживалась правильного питания, но сейчас восстанавливает режим и продолжает работать над созданием стройной фигуры.

Звезда украинских сериалов раскрыла секрет идеальной фигуры

Звезда украинских сериалов раскрыла секрет идеальной фигуры

Известная актриса рассказала, как добилась стройности (скриншоты)

В прошлом Анастасия была недовольна своим телом. Она признавалась, что даже боялась взвешиваться. И избавиться от лишних килограммов не помогали даже голодания.

Звезда украинских сериалов раскрыла секрет идеальной фигуры

Цымбалару к похудению (скриншот)

Сейчас она отказалась от крайностей. Звезда занимается спортом, проводит тренировки в зале или дома. Артистка качает пресс, занимается йогой и иногда бегает на дорожке.

Звезда украинских сериалов раскрыла секрет идеальной фигуры

Фигура Цымбалару (скриншот)

Именно поэтому звезда может примерить смелые образы и делать откровенные фото в купальнике. Она довольна формами и часто радует фанатов смелыми кадрами.

Звезда украинских сериалов раскрыла секрет идеальной фигурыЗвезда украинских сериалов раскрыла секрет идеальной фигурыЗвезда украинских сериалов раскрыла секрет идеальной фигуры

Цымбалару в купальнике (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

К слову, ранее эпатажная блоггерша Монро призналась, что борется с зависимостью.

Кроме того, недавно стало известно, что Бена Аффлека подозревают в новом романе.

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