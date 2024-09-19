Блогерша Верба поделилась трогательным видео с родов и показала лицо ребенка
Популярная украинская блогерша Юлия Верба вчера впервые стала мамой - у нее родилась дочь. А сегодня звезда соцсетей решила порадовать своих фолловеров первым видео с новорожденной.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram 21-летней девушки.
"Наше Божье благословение", - лаконично подписала она публикацию.
На видео показаны трогательные кадры ожидания чуда: Верба со своим будущим мужем Константином находятся сначала в палате, затем в родзале и операционной. Пара держит друг друга за руки, переживая трепетный, но в то же время непростой момент рождения ребенка.
Далее можно увидеть первые минуты жизни ребенка: первый крик, как малышку взвешивают и измеряют рост, одевают и знакомят с мамой. Затем ее перевозят в другую палату и кладут папе на живот.
Как отреагировали пользователи сети
Фолловеры Юлии Вербы тут же принялись комментировать публикацию:
- "Чего я плачу. Это такая радость. Пусть ее благословит Бог".
- "Этот плач наверное всех мам вернул в роддом".
- "Боже, какое видео! Так приятно видеть такое у любимых блогеров, особенно, когда понимаешь, что через несколько месяцев тебя ждет такое же счастье".
- "Первое видео с родов, тронувшее меня до слез".
- "Настолько нежно, что мурашки по всему телу".
- "Не сдержать слез, настолько трогательные моменты".
- "До слез. Какая сладкая девочка, чудо маленькое".
Отметим, что девочка родилась вчера, 18 сентября, в 13:20 с весом 3660 г и ростом 54 см.
С самого утра блогерша делилась со своими подписчиками всеми подробностями родов в Telegram-канале. Затем Верба длительное время не выходила на связь с поклонниками, а потом сообщила, что ей будут делать кесарево сечение из-за того, что нет полного раскрытия.
Дочка блогерши (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)