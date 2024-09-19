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Блогерша Верба поделилась трогательным видео с родов и показала лицо ребенка

Четверг 19 сентября 2024 10:38
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Блогерша Верба поделилась трогательным видео с родов и показала лицо ребенка Блогерша Юлия Верба (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)
Автор: Катерина Собкова

Популярная украинская блогерша Юлия Верба вчера впервые стала мамой - у нее родилась дочь. А сегодня звезда соцсетей решила порадовать своих фолловеров первым видео с новорожденной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram 21-летней девушки.

"Наше Божье благословение", - лаконично подписала она публикацию.

На видео показаны трогательные кадры ожидания чуда: Верба со своим будущим мужем Константином находятся сначала в палате, затем в родзале и операционной. Пара держит друг друга за руки, переживая трепетный, но в то же время непростой момент рождения ребенка.

Далее можно увидеть первые минуты жизни ребенка: первый крик, как малышку взвешивают и измеряют рост, одевают и знакомят с мамой. Затем ее перевозят в другую палату и кладут папе на живот.

Как отреагировали пользователи сети

Фолловеры Юлии Вербы тут же принялись комментировать публикацию:

  • "Чего я плачу. Это такая радость. Пусть ее благословит Бог".
  • "Этот плач наверное всех мам вернул в роддом".
  • "Боже, какое видео! Так приятно видеть такое у любимых блогеров, особенно, когда понимаешь, что через несколько месяцев тебя ждет такое же счастье".
  • "Первое видео с родов, тронувшее меня до слез".
  • "Настолько нежно, что мурашки по всему телу".
  • "Не сдержать слез, настолько трогательные моменты".
  • "До слез. Какая сладкая девочка, чудо маленькое".

Отметим, что девочка родилась вчера, 18 сентября, в 13:20 с весом 3660 г и ростом 54 см.

С самого утра блогерша делилась со своими подписчиками всеми подробностями родов в Telegram-канале. Затем Верба длительное время не выходила на связь с поклонниками, а потом сообщила, что ей будут делать кесарево сечение из-за того, что нет полного раскрытия.

Блогерша Верба поделилась трогательным видео с родов и показала лицо ребенкаБлогерша Верба поделилась трогательным видео с родов и показала лицо ребенкаБлогерша Верба поделилась трогательным видео с родов и показала лицо ребенкаДочка блогерши (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Ранее блогерша Верба опубликовала первые фото новорожденной дочери.

Также Джамала показала маленького сына и откровенно высказалась о материнстве в условиях войны.

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