Блогерша Верба поделилась трогательным видео с родов и показала лицо ребенка

Популярная украинская блогерша Юлия Верба вчера впервые стала мамой - у нее родилась дочь. А сегодня звезда соцсетей решила порадовать своих фолловеров первым видео с новорожденной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram 21-летней девушки.

"Наше Божье благословение", - лаконично подписала она публикацию.

На видео показаны трогательные кадры ожидания чуда: Верба со своим будущим мужем Константином находятся сначала в палате, затем в родзале и операционной. Пара держит друг друга за руки, переживая трепетный, но в то же время непростой момент рождения ребенка.

Далее можно увидеть первые минуты жизни ребенка: первый крик, как малышку взвешивают и измеряют рост, одевают и знакомят с мамой. Затем ее перевозят в другую палату и кладут папе на живот.

Как отреагировали пользователи сети

Фолловеры Юлии Вербы тут же принялись комментировать публикацию:

"Чего я плачу. Это такая радость. Пусть ее благословит Бог".

"Этот плач наверное всех мам вернул в роддом".

"Боже, какое видео! Так приятно видеть такое у любимых блогеров, особенно, когда понимаешь, что через несколько месяцев тебя ждет такое же счастье".

"Первое видео с родов, тронувшее меня до слез".

"Настолько нежно, что мурашки по всему телу".

"Не сдержать слез, настолько трогательные моменты".

"До слез. Какая сладкая девочка, чудо маленькое".

Отметим, что девочка родилась вчера, 18 сентября, в 13:20 с весом 3660 г и ростом 54 см.

С самого утра блогерша делилась со своими подписчиками всеми подробностями родов в Telegram-канале. Затем Верба длительное время не выходила на связь с поклонниками, а потом сообщила, что ей будут делать кесарево сечение из-за того, что нет полного раскрытия.

Дочка блогерши (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)