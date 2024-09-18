Блогерша Верба родила первенца: фото и подробности

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал знаменитости.

21-летняя девушка рассказала об этом, лаконично написав в 16:21: "Мы родились".

Блогерша пока не стала делится подробностями о новорожденном.

Отметим, что Верба рассказывала своими подписчикам все подробности родов. Она приехала в Львовский перинатальный центр несколько дней назад из-за высокого давления, а вчера ей начали стимулировать родовую деятельность. Днем 17 сентября блогерша еще снимала рекламы и шутила на тему, куда она попала.

А уже сегодня утром Юлия вышла в Stоries, сообщив о сильных схватках и нереальной боли. Более подробно о родах она решила рассказывать в своем Telegram-канале. Девушка записывала короткие видео для своих фолловеров, рассказывая о своем состоянии, когда ей стало немного легче под действием эпидуральной анестезии. Она также отметила, что восхищается всеми теми женщинами, которые рожали без обезболивания.

Верба длительное время не выходила на связь с поклонниками, а затем сообщила, что ей будут делать кесарево сечение из-за того, что нет полного раскрытия.

Скриншот

Все это время вместе с ней находился ее избранник и отец ребенка - Константин, с которым Верба помолвлена.

За несколько часов до рождения ребенка он опубликовал на своей странице нежный пост с фото, где держит любимую за руку.

"Моя вселенная", - трогательно подписал он фото с блогершей в родзале.

Будущие родители в ожидании (фото: instagram.com/kostik_bmw)

Затем новоиспеченный отец опубликовал первые кадры с ребенком в Stories.

Скриншот

Что известно о личной жизни Юлии Вербы

Верба была долгое время в отношениях с блогером Денисом Притулой. Он дарил девушке драгоценности, огромные букеты и другие подарки.

Так, в одном из интервью Верба заявила, что бывший возлюбленный подарил ей браслет Cartier, стоимость которого составляет около 5-7 тысяч долларов. Такой ценный презент он решил сделать девушке на день рождения.

Блогерша в 2021 году (фото: instagram.com/verbaaa)

Пара несколько раз расставалась, после чего снова сходилась. Так продолжалось до тех пор, пока они не разошлись окончательно в мае 2023 года.

О помолвке со своим избранником Константином блогерша объявила в октябре 2023 года. Тогда она опубликовала романтические снимки с кольцом и огромным букетом красных роз.

Верба со своим избранником (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

А уже в июне 2024 года звезда соцсетей огорошила поклонников новостью о беременности - тогда она опубликовала в своем блоге соответствующие фото.

Как известно, блогерша ждала девочку - об этом она рассказала около месяца назад на шикарной вечеринке гендер-пати. До того, как узнать пол, своего ребенка она ласково называла "горобчиком".

Юлия Верба на 9-м месяце беременности (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)