Блогерша Верба родила первенца: фото и подробности
Известная украинская блогерша Юлия Верба сегодня, 18 сентября, впервые стала мамой.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал знаменитости.
21-летняя девушка рассказала об этом, лаконично написав в 16:21: "Мы родились".
Блогерша пока не стала делится подробностями о новорожденном.
Отметим, что Верба рассказывала своими подписчикам все подробности родов. Она приехала в Львовский перинатальный центр несколько дней назад из-за высокого давления, а вчера ей начали стимулировать родовую деятельность. Днем 17 сентября блогерша еще снимала рекламы и шутила на тему, куда она попала.
А уже сегодня утром Юлия вышла в Stоries, сообщив о сильных схватках и нереальной боли. Более подробно о родах она решила рассказывать в своем Telegram-канале. Девушка записывала короткие видео для своих фолловеров, рассказывая о своем состоянии, когда ей стало немного легче под действием эпидуральной анестезии. Она также отметила, что восхищается всеми теми женщинами, которые рожали без обезболивания.
Верба длительное время не выходила на связь с поклонниками, а затем сообщила, что ей будут делать кесарево сечение из-за того, что нет полного раскрытия.
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Все это время вместе с ней находился ее избранник и отец ребенка - Константин, с которым Верба помолвлена.
За несколько часов до рождения ребенка он опубликовал на своей странице нежный пост с фото, где держит любимую за руку.
"Моя вселенная", - трогательно подписал он фото с блогершей в родзале.
Будущие родители в ожидании (фото: instagram.com/kostik_bmw)
Затем новоиспеченный отец опубликовал первые кадры с ребенком в Stories.
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Что известно о личной жизни Юлии Вербы
Верба была долгое время в отношениях с блогером Денисом Притулой. Он дарил девушке драгоценности, огромные букеты и другие подарки.
Так, в одном из интервью Верба заявила, что бывший возлюбленный подарил ей браслет Cartier, стоимость которого составляет около 5-7 тысяч долларов. Такой ценный презент он решил сделать девушке на день рождения.
Блогерша в 2021 году (фото: instagram.com/verbaaa)
Пара несколько раз расставалась, после чего снова сходилась. Так продолжалось до тех пор, пока они не разошлись окончательно в мае 2023 года.
О помолвке со своим избранником Константином блогерша объявила в октябре 2023 года. Тогда она опубликовала романтические снимки с кольцом и огромным букетом красных роз.
Верба со своим избранником (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)
А уже в июне 2024 года звезда соцсетей огорошила поклонников новостью о беременности - тогда она опубликовала в своем блоге соответствующие фото.
Как известно, блогерша ждала девочку - об этом она рассказала около месяца назад на шикарной вечеринке гендер-пати. До того, как узнать пол, своего ребенка она ласково называла "горобчиком".
Юлия Верба на 9-м месяце беременности (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)
Ранее Верба блеснула немалым животиком перед родами.
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