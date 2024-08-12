Блогерша Верба рассекретила пол будущего ребенка: трогательное видео

Блогерша Юлия Верба, которая ждет первенца , рассказала, кто у нее родится. Для этого девушка провела гендер-пати, на которую пригласила немало друзей.

Кому ждет Верба, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым она поделилась в Instagram .

Кто родится у блогерши

Девушка уже на последних сроках беременности. Впрочем, гендер-пати она провела только сейчас. Верба говорила, что ей не важен пол ребенка. Главное, отмечала Юля, чтобы младенец был здоров.

Своего ребенка она ласково называет "горобчиком". Верба и ее избранник выглядят очень счастливыми.

Верба и ее избранник (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

На гендер-пати Юля и ее муж выбрали синие "луки", а вот гости вечеринки подбирали наряды в зависимости от своих ожиданий. Те, кто думает, что у Вербы родится девочка, пришли в розовом. Ну а те, кто ждет мальчика - в синем.

Гендер-пати Вербы (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Среди гостей вечеринки можно было заметить Дмитрия Варварука, Викторию Бакалову, Candy Superstar и других известных блогеров.

Верба не сразу объявил пол первенца. Конечно же, на празднике была выдержана интрига. Впрочем, гости, а затем и подписчики блогерши, все же узнали, кого родит девушка.

Вечеринка Вербы (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Оказалось, блогерша ждет девочку. Она разместила трогательное видео, на котором можно увидеть розовый дым. Уже скоро Верба родит девочку, но какое имя получит ребенка - пока что держится в секрете.