Блогерша Верба окрестила дочь: трогательные фото таинства

Украинская блогерша-миллионница Юлия Верба, которая в сентябре этого года впервые стала мамой , показала трогательные фото с таинства крещения малышки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram 21-летней девушки.

Отметим, что блогерша долгое время не появлялась на своей основной странице в Instagram, изредка публикуя новости в Telegram-канале. А сегодня она вернулась на другую страницу, публикации на которой она не делала еще с 2021 года.

Скриншот страницы (фото: instagram.com/verbaaa)

"Пожалуй, это самый чувственный день моей жизни. Крещение моей дочери Розочки. Последний пост на этой странице был еще в 2021 году. Сказал бы мне кто-то, что в скором времени все так поменяется. И вот у меня уже семья, ребенок, жизнь в другом городе", - отметила в публикации Верба.

Верба с доченькой Розочкой (фото: instagram.com/verbaaa)

Для торжественного дня блогерша выбрала длинное пальто молочного оттенка и бежевые сапоги на небольшом каблуке. Свой образ она дополнила естественным макияжем, а также укладкой с локонами.

Юлия Верба (фото: instagram.com/verbaaa)

На таинство крещения она пригласила только самых близких родственников и друзей.

Крещение дочки Юлии Вербы (фото: instagram.com/verbaaa)

Также она показала, как подросла ее дочка, которой 18 декабря исполнится три месяца. Для праздничного дня малышку одели в белое платье и чепчик, а также крыжму с кружевом - специальное одеяло, которое используют после обряда крещения.

Дочка Вербы (фото: instagram.com/verbaaa)

Еще одну серию фото Верба опубликовала со своим избранником Константином, который является отцом ребенка.

Юлия Верба с будущим мужем и дочкой Розой (фото: instagram.com/verbaaa)

Что известно о личной жизни Вербы

Блогерша долгое время была в отношениях с блогером Денисом Притулой, который дарил ей роскошные букеты роз и брендовые драгоценности. Пара несколько раз сходилась и расходилась, а в мае 2023 года Верба объявила, что они не вместе.

В ноябре 2023 года девушка рассказала о помолвке с мужчиной по имени Константин.

Уже в июне 2024-го Юлия Верба рассекретила, что беременна. На грандиозной вечеринки гендер-пати стало известно, что пара ждет девочку.

Рожала знаменитость во Львовском перинатальном центре. Ее госпитализировали из-за проблем с высоким давлением за несколько дней до ПДР, а затем стимулировали роды. В конце концов врачи приняли решение делать кесарево.

Дочь Вербы родилась 18 сентября. Она почти сразу показала лицо ребенка, а также поделилась с фолловерами кадрами с выписки из роддома.

Юлия Верба с дочкой и будущим мужем Константином (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)