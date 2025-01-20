Звезда "Холостяка" оказалась в больнице: что известно
Финалистка третьего сезона реалити-шоу о любви "Холостяк" Яна Станишевская, которая недавно впервые стала мамой, вышла на связь со своими подписчиками и сообщила не очень радостную новость о своем самочувствии.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
В Stories 39-летняя блогерша сообщила, что у нее резко поднялась высокая температура. Она также продемонстрировала руку с катетером для капельницы. Очевидно, девушке пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью.
"Мои приключения в Найроби продолжаются. Все было хорошо до этого, чувствовала себя нормально. Резко в день, когда маме нужно было лететь домой, у меня поднимается температура почти до 39, ломит тело, начинает болеть в боку", - рассказала Станишевская.
После обследования стало известно, что у звезды "Холостяка" воспаление мочевого пузыря и почки.
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"Когда говорят, что роды омолаживают организм женщин, вопрос: "Где эти женщины?" - риторически спросила Станишевская с юмором.
Кто такая Яна Станишевская
В 2013 году Станишевская была одной из финалисток проекта "Холостяк" с пластическим хирургом Андреем Искорневым. Кольцо он вручил Анне Козырь, хотя тайно продолжил встречаться со Станишевской. Девушка якобы даже была от него беременна, но у нее случился выкидыш.
Практически сразу после окончания проекта Яна Станишевская вышла замуж. Но не за скандального холостяка Искорнева, который, к слову, закрутил роман с еще одной участницей шоу Ириной Скориковой, а за своего одноклассника Виктора.
Пара в браке 10 лет, а в конце 2024 года 39-летняя Станишевская впервые стала мамой. Девушка не признается, когда именно случилось радостное событие. Только недавно она решила рассказать об этом в своем блоге, но полностью еще не показывала ребенка.
Новорожденный сын Станишевской (фото: instagram.com/stanishevska_iana)
У супругов, которые сейчас проживают в Кении, родился сын Теодор - сокращенно Тео.
Станишевская с мужем (фото: instagram.com/stanishevska_iana)