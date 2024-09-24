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Блогерша Верба рассекретила необычное имя новорожденной дочери: в сети спорят

Вторник 24 сентября 2024 10:36
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Блогерша Верба рассекретила необычное имя новорожденной дочери: в сети спорят Юля Верба с дочкой и отцом ребенка (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская блогерша Юлия Верба, которая вчера показала свою выписку из роддома, рассказала, какое имя она дала своей новорожденной дочери.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram 21-летней девушки.

Как известно, 18 сентября она впервые стала мамой - в результате кесарево у нее родилась доченька. А назвать малышку она решила необычным именем Роза.

"Роза. Всю жизнь мечтала так назвать дочь. Так как каждая девушка и женщина - цветочек, который нужно оберегать, ухаживать, наслаждаться ею и сильно любить", - подписала снимки Верба.

На снимках блогерша также показала свой дом с огромными букетами роз и "фонтанами" из розовых шариков. На одном из них было написано "Любимая, спасибо за дочь", а на другом "Роза, приветствуем дома".

Блогерша Верба рассекретила необычное имя новорожденной дочери: в сети спорят

Юля Верба дома (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Юли неоднозначно отреагировали на необычное имя. Многие начали шутить по этому поводу и давать молодой маме советы, как нужно было назвать ребенка, или же что на украинском будет не Роза, а Троянда:

  • "Роза - сразу ассоциация с дочерью цыганского барона"
  • "А почему не береза?"
  • "А может актуальнее Троянда?"
  • "Это просто треш, разве нет красивых имен?"
  • "А почему не на государственном?"
  • "Следующего ребенка назовут Калина".

Блогерша Верба рассекретила необычное имя новорожденной дочери: в сети спорятБлогерша Верба рассекретила необычное имя новорожденной дочери: в сети спорятБлогерша Верба рассекретила необычное имя новорожденной дочери: в сети спорят

Скриншоты

Однако нашлись и такие подписчики, которым имя Роза понравилось:

  • "Если кто не знает - то Роза на английском Rose. И никакой "зрады". Учите английский"
  • "Очень красивое имя. А я обожаю Роуз - как говорят на английском"
  • "Имя - это выбор родителей, а не для кого-то. Народ, что с вами не так?"
  • "Это просто какой-то сюр. Какое право вы имеете критиковать родителей за имя ребенка?".

Блогерша Верба рассекретила необычное имя новорожденной дочери: в сети спорятБлогерша Верба рассекретила необычное имя новорожденной дочери: в сети спорят

Скриншоты

Ранее Верба поделилась трогательным видео с родов и показала лицо ребенка.

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