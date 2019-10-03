Олена Зеленська показала справжні емоції на концерті "Кварталу 95" (фото)

Олена Зеленська (фото: president.gov.ua)

Олена Зеленська не дуже любить публічність, вважаючи за краще виступати в якості автора сценаріїв

Олена Зеленська була присутня на концерті "Жіночого кварталу", який відбувся 29 вересня в Києві. Перша леді спостерігала за подіями на сцені з-за лаштунків.

Нещодавно в мережі з'явилися атмосферні чорно-білі знімки, на яких видно непідробні емоції першої леді. Фото опублікувала фотограф Ксенія Твердохліб в Instagram.

"Моя улюблена перша леді за лаштунками", - підписані знімки.

Як відомо, Олена Зеленська співпрацює зі студією "Квартал 95", яку заснував Володимир Зеленський з друзями по КВК. Але воліє писати сценарії, а не виступати зі сцени в якості актриси.

Олена Зеленська з'явилася за лаштунками "Кварталу 95" (фото: instagram.com/tverdohleb_k)

Користувачі мережі в коментарях захоплюються знімками, на яких видно справжю красу української першої леді.