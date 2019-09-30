Прям як в серіалі "Друзі": спливли унікальні фото Зеленського

У мережі з'явилися фотографії молодого Володимира Зеленського
Володимир Зеленський у період, коли "Квартал 95" ще не був популярним, часто потрапляв на знімки. У мережі розшукали унікальні фотографії президента. Серед них - знімок з фотосесії повного акторського складу "Квартал 95", а також фото у невимушеній обстановці. Знімки опубліковані в соціальній мережі Facebook.
В профілі Ірини Романченко опублікований історичний знімок акторів "Кварталу 95" з підписом: "майже як серіал "Друзі".
Зеленський в Кварталі 95 - спливли унікальні фото (фото: facebook.com/katyaira)
Знімок викликав розчулення у коментаторів:
Зеленський в Кварталі 95 - спливли унікальні фото (скріншот: facebook.com/katyaira)
Також користувачі мережі знайшли неформальне фото Володимира Зеленського в компанії Олени та Сергія Кравця, а також Володимира Переверзєва. Щоправда, на фото майбутній президент відвернувся.
Зеленський в Кварталі 95 - спливли унікальні фото (фото: facebook.com/sveta.stashuk)
Нагадаємо, що раніше Зеленський розповів про цікаві факти з життя своєї сім'ї.