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Прям як в серіалі "Друзі": спливли унікальні фото Зеленського

STYLERПерсони    30.09.2019 - 16:51
Прям як в серіалі "Друзі": спливли унікальні фото Зеленського
Зеленський в Кварталі 95 - спливли унікальні фото (фото: РБК-Україна)

У мережі з'явилися фотографії молодого Володимира Зеленського

Володимир Зеленський у період, коли "Квартал 95" ще не був популярним, часто потрапляв на знімки. У мережі розшукали унікальні фотографії президента. Серед них - знімок з фотосесії повного акторського складу "Квартал 95", а також фото у невимушеній обстановці. Знімки опубліковані в соціальній мережі Facebook.

В профілі Ірини Романченко опублікований історичний знімок акторів "Кварталу 95" з підписом: "майже як серіал "Друзі".

Прям як в серіалі &quot;Друзі&quot;: спливли унікальні фото Зеленського

Зеленський в Кварталі 95 - спливли унікальні фото (фото: facebook.com/katyaira)

Знімок викликав розчулення у коментаторів:

  • Супер! Тоді були в повному складі.
  • Дуже крута фотка.
  • Ой! Які всі молоді!))))
  • Ностальгичні 90-ті (засумувалось). Інститутські роки, всі справи. А це з вами не Марина Поплавська (над якою Манжосов нависає?) - схожість є, не можу згадати who is exactly is pictured there (хто саме там зображений - ред.).
  • Стареньке, але рідне фото)))

Прям як в серіалі &quot;Друзі&quot;: спливли унікальні фото Зеленського

Зеленський в Кварталі 95 - спливли унікальні фото (скріншот: facebook.com/katyaira)

Також користувачі мережі знайшли неформальне фото Володимира Зеленського в компанії Олени та Сергія Кравця, а також Володимира Переверзєва. Щоправда, на фото майбутній президент відвернувся.

Прям як в серіалі &quot;Друзі&quot;: спливли унікальні фото Зеленського

Зеленський в Кварталі 95 - спливли унікальні фото (фото: facebook.com/sveta.stashuk)

Нагадаємо, що раніше Зеленський розповів про цікаві факти з життя своєї сім'ї.

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