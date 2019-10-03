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Олена Зеленська розповіла, чому пішла зі сцени

STYLERПерсони    03.10.2019 - 13:44
Олена Зеленська розповіла, чому пішла зі сцени
Олена Зеленська (фото: president. gov.ua)

Перша леді України розповіла, чому їй довелося розпрощатися зі сценою

Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського відверто розповіла, чому перестала виступати в якості актриси з "Кварталом 95". З командою вона залишилася лише на позиції сценариста. Про це перша леді України раніше розповідала в інтерв'ю "Сегодня".

За словами Зеленської, ніхто її до такого кроку не підштовхував, це рішення вона прийняла сама.

"Це було моє рішення. І, чесно кажучи, навіть в КВН я не була повністю задіяна на сцені. Я завжди була в першу чергу автором, а коли не вистачало жіночих осіб на сцені, мене іноді підключали. І у мене ніколи не було великих ролей, тільки парочка епізодів", - зізналася дружина голови країни.

Олена Зеленська розповіла, чому пішла зі сцени

Олена Зеленська розповіла, чому пішла зі сцениФото: Олена Зеленська (president.gov.ua)

Зеленська зазначила, що в душі вона зовсім не актриса, а завжди тяжіла до написання сценаріїв. Сценаемоційно їй не підходить, адже вона дуже переживає. Перша леді зазначила актрису з "Кварталу" Олену Кравець, яку на її думку, в чоловічому акторському колективі було достатньо.

"У нашій команді була Олена Кравець, і її завжди було достатньо. В принципі, я ніколи не прагнула на сцену. Це емоційно мені не дуже підходить, я дуже переживаю. І по своїй натурі я, напевно, не актриса: мені ближче кабінет, ніж сцена. Дивитися, як те, що я придумала, вже втілюється в життя, набагато приємніше", - підсумувала Зеленська.

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